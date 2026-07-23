Uhapšen Banjalučanin zbog fizičkog napada i prijetnji smrću

M. P. iz Banjaluke uhapšen je zbog sumnje da je fizički napao jednu osobu i nanio joj povrede, nakon čega joj je uputio više prijetnji.

Kako navode iz policije, osumnjičeni je u noći između 20. i 21. jula, oko 1.20 časova, fizički napao jednu osobu i nanio joj tjelesne povrede, nakon čega joj je uputio više prijetnji po život.

Povrijeđena osoba zbrinuta je u Službi hitne medicinske pomoći Banjaluka.

Hronika Oduzet "BMV" za kojim je raspisana Interpolova potjernica

"Nakon hapšenja nad M. P. je u toku kriminalistička obrada, a po njenom okončanju biće sproveden u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka uz izvještaj o počinjenim krivičnim d‌jelima", navodi se u saopštenju.

Banjalučanin se tereti da je počinio krivična d‌jela tjelesna povreda i ugrožavanje sigurnosti.