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Uhapšen Banjalučanin zbog fizičkog napada i prijetnji smrću

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 11:08

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Ухапшен Бањалучанин због физичког напада и пријетњи смрћу
Foto: ATV

M. P. iz Banjaluke uhapšen je zbog sumnje da je fizički napao jednu osobu i nanio joj povrede, nakon čega joj je uputio više prijetnji.

Kako navode iz policije, osumnjičeni je u noći između 20. i 21. jula, oko 1.20 časova, fizički napao jednu osobu i nanio joj tjelesne povrede, nakon čega joj je uputio više prijetnji po život.

Povrijeđena osoba zbrinuta je u Službi hitne medicinske pomoći Banjaluka.

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"Nakon hapšenja nad M. P. je u toku kriminalistička obrada, a po njenom okončanju biće sproveden u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka uz izvještaj o počinjenim krivičnim d‌jelima", navodi se u saopštenju.

Banjalučanin se tereti da je počinio krivična d‌jela tjelesna povreda i ugrožavanje sigurnosti.

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Tagovi :

hapšenje

Banjaluka

fizički napad

prijetnje

Komentari (1)

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