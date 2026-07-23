Žrijebanjem utvrđen redoslijed na glasačkom listiću za opšte izbore

Centralna izborna komisija BiH danas je žrijebanjem utvrdila redoslijed 82 politička subjekta na glasačkom listiću za opšte izbore u oktobru ove godine.

Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba rekao je prije početka da se žrijebaju politički subjekti ovjereni za učešće na izborima, odnosno 49 političkih stranaka, 29 koalicija i četiri nezavisna kandidata, prenosi RTRS.

Žrijebanje je provedeno elektronskim putem korištenjem međunarodnog internet servisa random.org tako što je unijeta lista političkih subjekata formirana prema redoslijedu prijave CIK-u, nakon čega je algoritmom nasumično određen njihov redoslijed na glasačkom listiću.

Republika Srpska Danas sjednica Vlade Srpske: Pred ministrima 69 tačaka

SNSD Milorad Dodik nalazi se na 21. mjestu, na četvrtom je koalicija Socijalistička partija Petar Đokić – DEMOS, SDS na sedmom, Ujedinjena Srpska na 27, a lista "Za pravdu i red – Nebojša Vukanović" na 31. mjestu, Draško Stanivuković – Pokret sigurna Srpska na 62.

Koalicija DNS - NPS Banjac - Nešić je na 33. mjestu, Socijalistička partija Srpske Goran Selak na 36. Volja naroda Srpske dr Vlado Đajić je na 61. mjestu, Narodni front Jelena Trivić na 66.

CIK BiH će nakon današnje sjednice Komisije objaviti konačnu listu na svojoj internet stranici.