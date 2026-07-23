Savić za ATV: Zastoji na Bijači komplikuju snabdijevanje naftom

U jeku ljetne sezone, zbog skraćenog radnog vremena inspektora na Graničnom prelazu Bijača, prevoznici naftnih derivata suočavaju se sa višesatnim čekanjima na ulazu u Bosnu i Hercegovinu.

Prema riječima predsjedavajućeg Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori Republike Srpske Đorđa Savića, trenutna situacija dodatno komplikuje snabdijevanje tržišta u trenutku kada su isporuke iz Rafinerije nafte Pančevo ograničene, a potražnja i kotacije cijena u značajnom porastu.

"U situaciji kada se nalazimo u jeku sezone, a isporuke derivata iz Rafinerije nafte Pančevo ograničene i kada se tržište okrenulo luci Ploče i graničnom prelazu Bijača, a na to sve dodamo rast kotacija i pojačanu potražnju u poslednje vrijeme, jasno je koliki bi značaj imalo rasterećenje rada na tom graničnom prelazu. Kad sve ovo pogledamo", izjavio je Savić za ATV.

Obavještenje na graničnom prelazu Bijača

Podsjetimo, radno vrijeme tržišne inspekcije na Graničnom prelazu Bijača skraćeno je zbog godišnjeg odmora jednog od inspektora, što je dovelo do zastoja u transportu.