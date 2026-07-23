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Pažnja na granici: Oduzeće vam sav kavijar zbog par grama viška

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 09:04

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На бијелом тањиру сервирана су три округла крекера преливена мједом, с нијансом црног кавијара и комадићем путера на врху.
Foto: Pexels/Ali Nafezarefi

Putnici koji iz Bosne i Hercegovine ulaze u Hrvatsku ili neku drugu članicu Evropske unije mogu bez posebne uvozne dozvole unijeti najviše 125 grama kavijara jesetre po osobi.

Iako mnogi kavijar smatraju običnim prehrambenim proizvodom ili luksuznim poklonom, na granici se na njega primjenjuju posebna pravila zaštite ugroženih biljnih i životinjskih vrsta.

Kavijar mora biti namijenjen za ličnu upotrebu, nalaziti se u putničkom prtljagu i biti upakovan u pojedinačno označenim posudama. Ograničenje se računa po osobi, a ne po automobilu ili porodici. To znači da jedna osoba bez potrebne dokumentacije ne smije nositi više pakovanja čija ukupna količina prelazi 125 grama.

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Posebno je neobično što carinici, u slučaju prekoračenja dopuštene količine bez uvozne dozvole, ne moraju oduzeti samo višak iznad 125 grama. Sud Evropske unije utvrdio je da nadležni carinski organi mogu zaplijeniti cjelokupnu količinu nepravilno unesenog kavijara. Tako putnik koji nosi nekoliko grama više od dopuštenog može ostati bez svih pakovanja koja ima u prtljagu.

Pravilo važi i kada kavijar nije namijenjen prodaji, nego ga putnik nosi kao poklon prijatelju ili članu porodici. Dar se može smatrati ličnom prtljagom ako nema znakova komercijalne namjene, ali ograničenje od 125 grama i dalje ostaje na snazi.

Razlog ovako strogih propisa nije samo vrijednost proizvoda. Jesetre su obuhvaćene pravilima o međunarodnoj trgovini zaštićenim vrstama, zbog čega se porijeklo, pakovanje i količina kavijara posebno kontrolišu. Putnici koji žele prenijeti veću količinu moraju unaprijed provjeriti koje su dozvole potrebne te proizvod prijaviti carinskim službenicima pri ulasku u Evropsku uniju, prenosi GPMaljevac.

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pravila

Kavijar

Oduzimanje robe

Kontrola na granicama

Granica sa BiH

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