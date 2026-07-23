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Selak: Odluka Suda BiH otvara ozbiljna pitanja o ravnopravnoj zastupljenosti

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 09:02

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Министар правде Републике Српске Горан Селак
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak ocijenio je da najnovija odluka Suda BiH, kojom je odgođeno izvršenje rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH u predmetu koji se odnosi na IDDEEA-u, predstavlja veoma problematičan presedan i otvara ozbiljna pitanja o ravnopravnoj zastupljenosti u pravosudnim institucijama BiH.

Selak je naveo da je Sud BiH odgodio izvršenje rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, kojim je IDDEEA-i bila zabranjena obrada ličnih podataka radi izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda, odnosno elektronskog potpisa.

Kako je istakao, tom odlukom omogućeno je da IDDEEA nastavi pružati elektronske usluge do donošenja konačne odluke u upravnom sporu.

On je posebno ukazao na nacionalni i teritorijalni sastav sudskog vijeća koje je donijelo ovu odluku, navodeći da u njemu nema nijednog sudije iz Republike Srpske, niti sudije srpske nacionalnosti.

"Vijeće čine dvojica sudija bošnjačke i jedan sudija hrvatske nacionalnosti, svi iz Federacije BiH, a čak je i zapisničar Bošnjak", ukazao je Selak.

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On je naglasio da niko ne traži, niti smije tražiti, uticaj na pojedinačne sudske odluke, ali da se u predmetima od posebnog institucionalnog značaja opravdano postavlja pitanje da li je u praksi obezbijeđena ravnopravna zastupljenost konstitutivnih naroda i entiteta, kao jednog od temeljnih ustavnih načela na kojima počiva BiH.

Selak je poručio da zaštita ustavnog položaja i nadležnosti Republike Srpske nije političko, već ustavnopravno pitanje, te da je neophodno da pravosudne institucije svojim sastavom i postupanjem jačaju povjerenje javnosti.

"Kada izostane i minimum institucionalne ravnoteže, narušava se povjerenje u pravosudni sistem, a bez povjerenja nema ni vladavine prava", poručio je Selak.

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Tagovi :

Goran Selak

Sud BiH

Pravosuđe

IDDEEA

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