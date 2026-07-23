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Zašto se i nakon prospavane noći budimo umorni?

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 09:58

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Спавање
Foto: pexels/Vitaly Gariev

Ako se budite umori i nakon prospavane noći, prva pomisao je da nije nešto u redu sa vašim snom. Međutim, istina je obično drugačija i problem nije u kvalitetu sna.

Problem rijetko leži u spavaćoj sobi. Organizam kroz jutarnju iscrpljenost može da šalje nekoliko jasnih signala koje mnogi godinama zanemaruju. Jedan od njih može se riješiti za svega desetak minuta, bez ijedne tablete.

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Skrivena dehidracija tokom sna

Tokom šest do osam sati sna ne unosite tečnost, a tijelo i dalje diše, znoji se i gubi vodu. Ako ste uveče popili premalo tečnosti, ujutro se možete probuditi blago dehidrirani, što može doprinijeti osjećaju umora.

Pokušajte da odmah nakon buđenja popijete dvije čaše mlake vode, prije prve šoljice kafe. Mnogi već nakon desetak minuta osjete više energije.

Nedostatak minerala može biti uzrok umora

Možete spavati i deset sati, ali ako organizmu nedostaju magnezijum ili gvožđe, proizvodnja energije može biti smanjena.

Magnezijum pomaže opuštanju mišića i normalnom funkcionisanju nervnog sistema.

Gvožđe je neophodno za prenos kiseonika do tkiva, a njegov nedostatak može dovesti do hroničnog umora i pospanosti.

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Ako sumnjate na nedostatak gvožđa, jednostavan laboratorijski nalaz i pregled kod ljekara mogu otkloniti nedoumice.

Kasna večera narušava kvalitet sna

Problem ponekad nije sam san, već obrok neposredno pred spavanje. Večera bogata tjesteninom, hljebom ili slatkišima može izazvati nagli porast, a zatim pad šećera u krvi tokom noći.

Takve promjene mogu narušiti najdublje faze sna, pa se ujutro budite kao da niste ni spavali. Pojedina istraživanja ukazuju da lakša večera može doprinijeti kvalitetnijem snu.

Ekrani pred spavanje smanjuju lučenje melatonina

Plavo svjetlo telefona, tableta i televizora šalje mozgu signal da je još dan. Zbog toga se smanjuje lučenje melatonina, hormona koji reguliše ciklus spavanja.

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Čak i ako brzo zaspite, san može biti lošijeg kvaliteta. Zato se preporučuje da telefon i druge ekrane ostavite najmanje sat vremena prije odlaska na spavanje, prenosi Glas Srpske.

Ako se umor nastavi i nakon nekoliko sedmica primjene ovih navika, potrebno je da se obratite ljekaru, jer dugotrajna iscrpljenost može biti znak zdravstvenog problema koji zahtijeva pregled.

Kako vratiti energiju?

Ako se već duže budite umorni iako spavate dovoljno, imajte na umu da san nije jedini faktor. Dovoljan unos tečnosti, laganija večera, uravnotežen unos minerala i manje vremena pred ekranima uveče često mogu značajno poboljšati kvalitet sna i jutarnji osjećaj odmornosti.

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Ukoliko tegobe potraju, najbolje je potražiti savjet ljekara kako bi se isključili drugi mogući uzroci hroničnog umora.

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Spavanje

zašto se budimo umorni

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