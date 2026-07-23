Poljoprivrednici zadovoljno trljaju ruke: Počela isplata podsticaja

U opštini Novi Grad u toku je isplata podsticaja poljoprivrednim proizvođačima, a do sada je isplaćeno 37.167 KM od ukupno planiranih 170.000 KM.

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača rekao je Srni da je planirano da svim korisnicima podsticaja sredstva budu isplaćena za mjesec dana da bi imali finansijsku stabilnost i mogućnost da osavremene proizvodnju.

On je istakao da je cilj zadati obim i kvalitet poljoprivredne proizvodnje.

Sredstva su namijenjena za proizvodnju u plastenicima, adaptaciju i izgradnju plastenika, podizanje zasada voća, organsku biljnu proizvodnju, uzgoj junica, tov junadi, uzgoj koka nosilja, unapređenje kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i zaštitu u voćnjacima, prenosi Srna.