Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao dio SAD: Tramp objavio novu mapu

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je mapu na kojoj je prikazano nekoliko država u bojama američke zastave, uključujući Kubu, Kanadu, Meksiko i karipske države.

Na mapi je još nekoliko država bilo u bojama američke zastave, uključujući Grenland, Island te nekoliko centralnoameričkih i više karipskih zemalja.

Mapa je objavljena na Trampovoj društvenoj mreži Istina.

On je tokom vikenda objavio mapu američke države Novi Meksiko koja je preimenovana u Novu Ameriku, navodeći da mu se sviđa ta ideja.