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Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao dio SAD: Tramp objavio novu mapu

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07.09.2026 22:49

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Предсједник Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je mapu na kojoj je prikazano nekoliko država u bojama američke zastave, uključujući Kubu, Kanadu, Meksiko i karipske države.

Na mapi je još nekoliko država bilo u bojama američke zastave, uključujući Grenland, Island te nekoliko centralnoameričkih i više karipskih zemalja.

Mapa je objavljena na Trampovoj društvenoj mreži Istina.

On je tokom vikenda objavio mapu američke države Novi Meksiko koja je preimenovana u Novu Ameriku, navodeći da mu se sviđa ta ideja.

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Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Mapa

Kanada

Meksiko

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