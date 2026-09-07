Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao dio SAD: Tramp objavio novu mapu

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp objavio je mapu na kojoj je prikazano nekoliko država u bojama američke zastave, uključujući Kubu, Kanadu, Meksiko i karipske države.
Na mapi je još nekoliko država bilo u bojama američke zastave, uključujući Grenland, Island te nekoliko centralnoameričkih i više karipskih zemalja.
Mapa je objavljena na Trampovoj društvenoj mreži Istina.
On je tokom vikenda objavio mapu američke države Novi Meksiko koja je preimenovana u Novu Ameriku, navodeći da mu se sviđa ta ideja.
🔥 LMFAO! Donald Trump just posted a map that claims essentially the ENTIRE CONTINENT of North America as the USA— Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 7, 2026
That includes Mexico, Canada, Greenland, Cuba and more 😂
47 is going full North American empire mode!
Democrats will be filing Articles of Impeachment over this,… pic.twitter.com/znBqLdh02A
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