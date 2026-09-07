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Kralj Čarls donio odluku o Hariju i Megan

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07.09.2026 20:21

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Краљ Чарлс
Foto: Tanjug/Chip Somodevilla/Pool Photo via AP

Britanski kralj Čarls III izjavio je danas (7. septembra) da će vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, princ Hari i Megan Markl, nakon povratka u Veliku Britaniju ostati privatna lica i da neće obavljati zvanične kraljevske dužnosti.

Hari i Megan povukli su se iz uloge aktivnih članova kraljevske porodice 2020. godine, kada su se preselili u Kanadu, a potom u Kaliforniju, gd‌je su živjeli šest godina, prenosi Skaj njuz.

Kralj Čarls naložio je lordu komorniku da kontaktira vladine institucije i vojsku nakon što su, poslije povratka para prošlog mjeseca, upućeni zahtjevi za pojašnjenje njihovog zvaničnog statusa.

U pismu upućenom relevantnim visokim zvaničnicima u britanskoj vladi, vojsci i lokalnim predstavnicima britanske Krune, britanski kralj je naveo da odluka Harija i Megan iz januara 2020. godine da se povuku iz obavljanja reprezentativnih dužnosti u ime monarha i da više nisu aktivni članovi kraljevske porodice "ostaje u potpunosti na snazi".

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Kako je navedeno, takav status razlikuje se od državnih i kraljevskih dužnosti koje obavljaju aktivni članovi kraljevske porodice i omogućava paru finansijsku nezavisnost i zaštitu privatnosti, u skladu sa njihovim željama.

Hari i Megan povukli su se iz aktivnog obavljanja kraljevskih dužnosti iz ličnih i finansijskih razloga, a njihov povratak u Veliku Britaniju 26. avgusta izazvao je brojna nagađanja o razlozima tog poteza, navodi britanska televizija.

(Nezavisne novine)

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Tagovi :

Kralj Čarls III

Megan Markl

princ Hari

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