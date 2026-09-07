Slavimo zaštitnike braka: Ovo je najveći grijeh prema partneru na ovaj dan

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 8. septembra obilježavaju Svete mučenike Adrijana i Nataliju, supružnike čija je potresna i veličanstvena priča ostala jedan od najboljih primjera bračne odanosti i zajedničke vjere!

Adrijan i Natalija živjeli su u Nikomidiji početkom četvrtog vijeka, u vrijeme brutalnih progona hrišćana za cara Maksimijana. Bili su mladi supružnici, a Adrijan u početku nije bio hrišćanin, dok je Natalija svoju vjeru duboko čuvala u srcu.

Veliki preokret dogodio se kada je Adrijan vidio hrišćane koji su, uprkos jezivom mučenju kojem su bili izloženi, odbijali da se odreknu Hrista. Upitao ih je kakvu nagradu očekuju od Boga zbog svih patnji koje podnose, a njihov odgovor toliko ga je dotakao da je odlučio da im se momentalno pridruži i javno ispovijedi vjeru. Zbog toga je odmah bačen u tamnicu.

Upravo tada počinje onaj dio priče zbog kojeg se Adrijan i Natalija vjekovima pamte zajedno. Kada je Natalija saznala šta se dogodilo njenom mužu, nije ga nagovarala da promijeni odluku kako bi izbjegao surovu smrt.

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Naprotiv, bila je uz njega tokom čitavog zatočeništva, neumorno ga hrabrila i davala mu snagu da istraje u vjeri koju je prihvatio. Adrijan je na kraju kobno stradao kao mučenik, a Natalija je do kraja života ostala vjerna uspomeni na svog supruga.

Zbog njihove žrtve, ovo dvoje svetitelja u pravoslavnoj tradiciji važe za moćne zaštitnike braka i supružničke odanosti koja ne prestaje ni kada nastupe strah, patnja i najveća iskušenja.

Za praznik Svetih Adrijana i Natalije u srpskoj narodnoj tradiciji nema posebnih sujevernih zabrana niti strogih rituala, ali Crkva poručuje da je najveći grijeh na ovaj dan pokazati sebičnost, nepoštovanje ili okrenuti leđa partneru kada mu je najteže!

Vjernici se ovim svetiteljima obraćaju molitvom za mir u kući, a praznik je idealna prilika da se sjetimo da prave vrednosti ljubavi podrazumevaju odgovornost, žrtvu, vjernost i spremnost da ostanemo uz svoje najmilije i u najtežim životnim olujama, prenosi Ona.rs.