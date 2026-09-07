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Vatrogasno vozilo staro pola vijeka i dalje brani Bileću od vatrene stihije

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07.09.2026 12:37

Komentari:

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Ватрогасно возило Билећа ватра пожар ватрогасци
Foto: ATV

Da li ste znali kako izgleda jedno vatrogasno vozilo? Vatrogasno vozilo u Bileći, iako pola vijeka staro, prkosi vatrenoj stihiji.

Naš Bojan Nosović, koji danima unazad sa kolegama izvještava o požarima u Hercegovini, danas se našao i u vatrogasnom vozilu, koje je kako kaže staro skoro pola vijeka, ali mnogo znači kako vatrogascima, tako i mještanima, čije domove je spasilo od vatre.

Podsjećamo, u bilećkim selima Doluša, Korita, Hodžići i Brestice vatra danima ne miruje, a požarna linija je nepregledna.

Пожар Корита Бојан Носовић

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U borbi sa vatrom tokom jučerašnjeg dana, uključio se i naš reporter, kome se zahvalio i komandir bilećkih vatrogasaca.

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Tagovi :

Bileća

požar

vatra

Vatrogasci

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