Dramatičan završetak toplotnog haosa, stižu nepogode!

Republiku Srpsku u utorak očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, uz temperature do 36 stepeni Celzijusovih, dok se od četvrtka očekuje osjetan pad temperature, kiša, pljuskovi sa grmljavinom, a lokalno su moguće i vremenske nepogode.

Prema prognozi meteorologa, u utorak, 8. septembra, jutro će biti vedro i svježe, a u višim predjelima i prohladno. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo, uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost koja će se od jugozapada širiti ka sjeveru i istoku.

Minimalna temperatura vazduha kretaće se od devet do 15 stepeni, na jugu do 22, dok će u višim predjelima biti oko sedam stepeni. Maksimalna dnevna temperatura biće od 31 do 36 stepeni, a u višim predjelima oko 27 stepeni.

Vjetar će biti slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, a uveče na sjeveru i pojačan. U Hercegovini će ujutro duvati slab sjeveroistočni vjetar, koji će tokom dana skretati na jugozapadni i biti umjeren do pojačan.

U Banjaluci do 35 stepeni

U Banjaluci će jutro biti pretežno vedro i svježe, dok će tokom dana biti sunčano i toplo uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost.

Minimalna temperatura biće oko 13, a maksimalna oko 35 stepeni Celzijusovih. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.

U Krajini, centralnim i istočnim krajevima očekuje se pretežno sunčano i toplo vrijeme, dok će u Semberiji biti vrlo toplo, a u drugom dijelu dana povremeno i vjetrovito. U Hercegovini će biti sunčano i veoma toplo, takođe uz povremeno pojačan vjetar u drugom dijelu dana.

Vrućina se nastavlja i u srijedu

U srijedu, 9. septembra, zadržaće se pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne se očekuje razvoj oblačnosti, a lokalno su mogući prolazna kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura kretaće se od 31 do čak 37 stepeni, dok će u višim predjelima biti oko 28 stepeni.

Od četvrtka pad temperature i nepogode

Značajnija promjena vremena stiže u četvrtak, 10. septembra. Očekuje se nestabilno vrijeme uz osjetan pad temperature, promjenljivu do pretežno oblačnu atmosferu, kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Pri jačim pljuskovima moguće su i lokalne nepogode uz grad i jake udare vjetra. Maksimalna temperatura biće od 25 stepeni na zapadu i u višim predjelima do 32 stepena na jugu i jugoistoku.

Nestabilno vrijeme nastaviće se i u petak, 11. septembra, kada se ponovo očekuju kiša, pljuskovi sa grmljavinom i moguće lokalne nepogode. Dnevna temperatura kretaće se od 23 stepena na zapadu i u višim krajevima do 31 stepena na jugu i jugoistoku.

Najtoplije na jugozapadu Balkana

U ostatku Evrope u utorak će na sjeverozapadu i sjeveru biti vjetrovito i svježe sa povremenom kišom, dok će vrlo toplo biti u zapadnom dijelu Alpa, sjevernoj i centralnoj Italiji.

Najviše temperature očekuju se na jugozapadu Balkana i jugu Španije. U Tirani se prognozira do 37, a na jugu Španije čak do 39 stepeni Celzijusovih.

Najsvježije će biti u Skandinaviji i na sjeveru Rusije, uz maksimalnu temperaturu od oko 16 stepeni u Oslu i Moskvi.

Biometeorološka situacija u utorak može izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika i osjetljivih osoba. Poseban oprez savjetuje se cerebrovaskularnim bolesnicima, a preporučuje se smanjenje aktivnosti tokom najtoplijeg dijela dana i adekvatna zaštita od UV zračenja.