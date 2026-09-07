Patrijarh Porfirije služi opijelo generalu Mladiću u Crkvi Svetog Luke

Autor:ATV redakcija
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Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije služi opijelo generalu Ratku Mladiću u Crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac.
Patrijarhu saslužuje veliki broj arhijereja Srpske pravoslavne crkve.
Opijelu prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, premijer Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, predsjednik Milorad Dodik i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Republika Srpska
Dodik, Minić, Stevandić i Cvijanovićeva odali počast generalu Mladiću
U hramu su prisutni i ministri u vladama Republike Srpske i Srbije, predstavnici političkih stranaka iz Republike Srpske, Crne Gore Milan Knežević i Vladislav Dajković, te predstavnici Srba iz Sjeverne Makedonije.
Počast generalu Mladiću su odali i predstavnici opozicije iz Republike Srpske.
Republika Srpska
Siniša Karan i Željko Budimir odali počast generalu Ratku Mladiću
Predstavnici počasne čete Vojske Srbije drže počasnu stražu tokom opijela.
Kovčeg sa tijelom generala Mladića izložen je jutros u Crkvi Svetog Luke, gdje se od nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske oprostilo na hiljade ljudi.
Građani su ispred crkve prisluživali svijeće u molitvi, odajući tako počast generalu Mladiću.
Tokom mimohoda, uz generalov odar su bili vojnici. Na kovčegu je izložena šapka generala Mladića, a pored svi njegovi ordeni, pravoslavni krst, te vijenac u bojama srpske trobojke.
Iz Republike Srpske na sahranu generalu Mladiću u Beograd krenulo je na desetine autobusa i više stotina putničkih automobila sa demobilisanim borcima, članovima porodica poginulih boraca i građana.
Prema protokolu sahrane, dolazak na Topčidersko groblje, gdje će general Mladić biti ispraćen na vječni počinak uz najviše vojne počasti, predviđen je u 13.30 časova.
General Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu.
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