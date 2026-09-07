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Patrijarh Porfirije služi opijelo generalu Mladiću u Crkvi Svetog Luke

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07.09.2026 12:07

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Сахрана генерала Ратка Младића
Foto: Tanjug/AP/Oliver Bunić

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije služi opijelo generalu Ratku Mladiću u Crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac.

Патријарх Порфирије
Patrijarh Porfirije
Tanjug/AP/Oliver Bunić

Patrijarhu saslužuje veliki broj arhijereja Srpske pravoslavne crkve.

Sahrana generala Ratka Mladića

Opijelu prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, premijer Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, predsjednik Milorad Dodik i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Сахрана генерала Ратка Младића
Sahrana generala Ratka Mladića
Tanjug/AP/Oliver Bunić
Сахрана генерала Ратка Младића

Republika Srpska

Dodik, Minić, Stevandić i Cvijanovićeva odali počast generalu Mladiću

U hramu su prisutni i ministri u vladama Republike Srpske i Srbije, predstavnici političkih stranaka iz Republike Srpske, Crne Gore Milan Knežević i Vladislav Dajković, te predstavnici Srba iz Sjeverne Makedonije.

Počast generalu Mladiću su odali i predstavnici opozicije iz Republike Srpske.

Каран Будимир

Republika Srpska

Siniša Karan i Željko Budimir odali počast generalu Ratku Mladiću

Predstavnici počasne čete Vojske Srbije drže počasnu stražu tokom opijela.

Kovčeg sa tijelom generala Mladića izložen je jutros u Crkvi Svetog Luke, gdje se od nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske oprostilo na hiljade ljudi.

Građani su ispred crkve prisluživali svijeće u molitvi, odajući tako počast generalu Mladiću.

Tokom mimohoda, uz generalov odar su bili vojnici. Na kovčegu je izložena šapka generala Mladića, a pored svi njegovi ordeni, pravoslavni krst, te vijenac u bojama srpske trobojke.

Iz Republike Srpske na sahranu generalu Mladiću u Beograd krenulo je na desetine autobusa i više stotina putničkih automobila sa demobilisanim borcima, članovima porodica poginulih boraca i građana.

Prema protokolu sahrane, dolazak na Topčidersko groblje, gdje će general Mladić biti ispraćen na vječni počinak uz najviše vojne počasti, predviđen je u 13.30 časova.

General Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu.

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Tagovi :

Sahrana Ratka Mladića

Patrijarh Porfirije

Ratko Mladić

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