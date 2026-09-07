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Siniša Karan i Željko Budimir odali počast generalu Ratku Mladiću

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07.09.2026 11:52

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Синиша Каран и Жељко Будимир одали почаст генералу Ратку Младићу
Foto: Srna

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir odali su danas počast generalu Ratku Mladiću u Crkvi Svetog Luke u Beogradu, gdje je izložen kovčeg sa tijelom nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske.

Počast su, između ostalih, odali i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, šef Predstavništva Republike Srpske u Beogradu Mlađen Cicović, ministri pravde Srbije Nenad Vujić i kulture Nikola Selaković.

Generalu Mladiću počast su odali i brojni generali i veterani Srbije i Republike Srpske, sin predsjednika Srbije Danilo Vučić, brojni političari iz Srpske, Srbije i Crne Gore, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, te članovi "Noćnih vukova".

Među prvima su počast odali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović, te predsjednik DNS-a Nenad Nešić.

Predstavnici Srpske na sahrani generala Mladića

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Željko Budimir

Siniša Karan

general Ratko Mladić

Sahrana Ratka Mladića

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