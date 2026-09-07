Puhalo za ATV: Pamtiću generala Ratka Mladića po čojstvu i velikom herojstvu

"Kad je pokojni general Ratko Mladić preminuo bio sam u Beogradu, bilo mi je teško. Znajući njegovo stanje, i znajući sve šta su radili. Da su ga ubijali zadnju godinu dana u Hagu, to se i očekivalo. General je ubijen u Hagu, nije liječen kako treba.

Kako kaže, srpskim ljekarima nije bilo dozvoljeno da pregledaju generala Ratka Mladića.

"Ubijen je, nekim medikamentima jakim, gdje vjerovatno organizam i tijelo više nije moglo da izdrži. Onog momenta kada su oni podigli optužnicu, oni su to presudili odmah onog momenta kad su podigli optužnicu. Oni su samo proveli to suđenje protokolarno, kao navodno da bi mu se sudilo. Nije bilo pravila pogotovo za Srbe jer jedini koji su osuđeni su Srbi.

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Muslimani i Hrvati dobili su simbolične kazne, iako su radili velika zvjerstva i ubijali srpski narod i nejač, dodaje Puhalo.

"Ja ću ga lično pamtiti po velikom čojstvu, velikom herojstvu, po jednom velikom i skromnom čovjeku. Čovjeku koji j vodio računa o vojsci, o svome narod, o borbi u kojoj ga je isključivo brinuo njegov narod, da ga zaštiti da vojska kojom je komandovao bude prava vojska", kaže Puhalo.