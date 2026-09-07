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Preminuo Dušan Vesić

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07.09.2026 12:25

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Преминуо Душан Весић
Foto: Pixabay

Rok publicista i novinar Dušan Vesić (1959–2026) preminuo je nakon duge i teške bolesti, javljaju njegovi prijatelji i saradnici na društvenim mrežama.

Vesić je od 1980. do 1990. godine pisao o rok kulturi za brojne novine i časopise u Jugoslaviji. Bio je urednik za domaću scenu u časopisima „Rok“ i „Pop rok“, kao i autor dokumentarnog televizijskog serijala „Rokovnik“, serije i filma „EKV – Kao da je bilo nekad“, te scenarista dokumentarnog filma o Bajagi i „Instruktorima“ „Muzika na struju“ iz 2009. godine.

Vesić je autor knjiga „Bijelo dugme – Šta bi dao da si na mom mjestu“ (2014), „Magi – Kao da je bila nekad“ (2018) i „Bunt dece socijalizma“ (2020).

Pisac i pjesnik Đorđe Matić napisao je na Fejsbuku da je Vesić „imao tek dati još velikih knjiga“, kao i da je bio „autor apsolutno najbolje rokenrol biografije kod nas napisane, bez konkurencije“.

„Fizički istrošen, okolnostima bijen, šamaran životom, da. Ali autorski potpuno svjež i nepotrošen“, naveo je Matić.

Bajaga i „Instruktori“ oprostili su se sa tugom od svog prijatelja, „velikog muzičkog novinara i kritičara, reditelja, književnika i analitičara Dušana Vesića“.

Rok publicista Bogomir Mijatović napisao je da je „juče u Novom Sadu među zvijezde otišao“ njegov drug Dušan Vesić, „autor brojnih tekstova i nekoliko odličnih knjiga o rok muzici“.

„Putuj mirno. Nedostajaćeš mi više od roditelja. Sve što danas jesam, naučila sam od tebe“, poručila je njegova dugogodišnja saradnica Sandra Rančić, navodeći stihove pjesme Bijelog dugmeta „Sanjao sam noćas da te nemam“.

(Telegraf)

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Preminuo Dušan Vesić

Novinar

književnik

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