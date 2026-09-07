Šobot o posjeti generalu Mladiću: Takvi pacijenti ne mogu se liječiti u pritvorskoj jedinici

Nikola Šobot v.d. direktora UKC-a Republike Srpske, govorio je o posjeti generalu Ratku Mladiću tokom 2024. godine i detaljima razgovora sa generalom. O čemu su razgovarali, u kakvom stanju su zatekli generala, govorio je za ATV Specijal.

„Generala smo posjetili 2024. godine i moram reći da je i tada stanje bilo veoma teško. Ono što isto tako moram reći da sam bio dio stručnog tima, koji je imao priliku da sagleda medicinsku dokumentaciju i ne previše uslova da se bavi samim pregledom generala. I smo u datom momentu radili ono što smo mogli da kroz jedan pregled, koji možete sprovesti u pritvorskoj jedinici u takvim uslovima. General Mladić je bio jedan čovjek, koji je tada imao preležan moždani udar, oslabljeno srce, te sa čitavim nizom dijagnoza, bio ozbiljno bolestan i u ozbiljnim životnim godinama“, rekao je za ATV Specijal v.d. direktora UKC-a Republike Srpske, dr Nikola Šobot.

Kako dalje navodi Šobot, stručni tim je formirao ljekarsko mišljenje o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića te ga dostavio Haškom mehanizmu, te naglašava sa stručnog aspekta da je generalovo stanje u pomenutom trenutku bilo veoma narušeno.

„Mi smo tada navodili da ti uslovi nisu za takvog pacijenta i ne postavlja se pitanje samog liječenja generala, nego uslova njegovog boravka. Takvi pacijenti su trebali imati zdravstvenu zaštitu dostupnu 24 sata na njihovom maternjem jeziku, kako bi im se pružila što bolja i adekvatnija zdravstvena pomoć i adekvatno liječenje“, poručuje Šobot.

Tokom proteklih par mjeseci porodica generala Ratka Mladića u nekoliko navrata je upozoravala na loše stanje kao i liječenje generala. Takođe, tražili su i puštanje generala iz Haškog tribunala radi liječenja u Srbiji, a što je bilo i odbijeno od strane Haga.

„Ko iole ima dodira sa medicinom, a i oni koji nemaju, po govoru generala može se primjetiti da se tu radi o poremećaju govora, kao posljedica moždanog udara. General je bio svjestan svog zdravstvenog stanja i ukazivao na sve ono što mu je bio problem tokom boravka u pritvorskoj jedinici“, kako navodi Šobot.

Šobot je naglasio da general Mladić nije imao kome da se požali te je zavisio o pomoći onoga ko je bio sa njim u ćeliji.

„Vi zavisite od milosti nekoga ko je sa vama u ćeliji. Da li će odreagovati, da li će nekoga zovnuti, čuvara ili razumjeti i sve su to one stvari na koje smo mi ukazivali. Vrlo je teško kada vam neko da medicinsku dokumentaciju, vi se morate bazirati na to jer nemate mogućnost da uradite pregled. I onda, taj dio stručni smo se oslanjali na tu medicinsku dokumentaciju, koju mi nismo imali način da provjerimo. Ono što smo mogli da provjerim je kroz razgovor sa generalom. Njegova najveća zamjerka je i bila upravo to što nema ko da mu pomogne, da ga razumije jer je imao otežan govor pa i da je sa nekim od naših ljekara, teško bi mu bilo održati konverzaciju i izraziti svoje potrebe“, govori Šobot.

Šobot je kazao da je bio spreman ponovo posjetiti generala Ratka Mladića, međutim mogućnosti nije bilo.

„Mi smo imali stručan razgovor o zdravlju generala, susretljivi su bili u smislu dostavljanja medicinske dokumentacije. Ono što je bio problem jeste što nismo mogli obaviti pregled jer nismo mogli donijeti svoju opremu niti da nam se dostavi neophodna, recimo neki ultrazvuk ili bilo šta da uradimo dodatne dijagnostičke procedure prilikom posjete generalu. Tako da s aspekta dostavljanja te medicinske dokumentacije, da li je bilo još, ne znam, mi smo dobili određeni dio medicinske dokumentacije koju smo mogli vidjeti, razgovarati sa njim, ali za dalje pretrage nije bilo mogućnosti“, govori Šobot.

Kada je riječ o upitnom liječenju generala Mladića, Šobot je poručio da je bilo potrebno prebaciti ga u bolničko liječenje jer se takvi pacijenti se ne mogu liječiti u pritvorskoj jedinici.

Sahrana generala Ratka Mladića

Tokom posjete generalu, Šobot je kazao da je general bio svjestan, primjećivali su se problemi s govorom, motorikom, zamarao se i radi se o dugotrajnom razgovoru od nekoliko sati.

„Trajao je razgovor, bio je dug i sadržajan, nekoliko časova i dotakli smo se svih tema, njegovog životnog puta, porodice i svega što je činio, a dominantno njegovog zdravstvenog stanja“, rekao je Šobot.

On je podsjetio da nije imao uvid o generalovom stanju u proteklih šest mjeseci do godinu dana te govori da neadekvatno liječenje može ugroziti pacijenta.

„Meni su postavili pitanje vezano za fentanil. Kažem sigurno kolege koje su imale priliku da pregledaju dokumentaciju, dočekali tijelo generala Mladića, imaju više informacija i ne vidim nikakav razlog da sumnjam u njihovu stručnost“, zaključio je Šobot.