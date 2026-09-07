Poraz uzdrmao Merca: Ovo potresa našu stranku do temelja

Njemački kancelar Fridrih Merc ocijenio je danas, nakon izbornog poraza Hrišćansko-demokratske unije (CDU) u njemačkoj saveznoj državi Saksoniji-Anhaltu, da je uspeh krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD) izazvao "tektonski potres" partijskog sistema.

On je ujedno upozorio i na mogućnost formiranja "desničarske ekstremističke vlade" u toj pokrajini.

Merc je na sjednici saveznog predsjedništva CDU rekao da njegova stranka mora ozbiljno da se suoči sa izbornim porazom i prizna da nije uspjela da pronađe "emocionalni pristup" građanima niti da obezbjedi njihovu podršku, prenosi "Bild".

"Ovo potresa našu stranku do temelja. Ne možemo da nastavimo kao da se ništa nije dogodilo, ni ja, ni savezna vlada", naglasio je Merc.

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On je ocijenio da je CDU "dramatično izgubila" izbore, što predstavlja, kako je naveo, "duboku prekretnicu" za tu stranku.

Njemački kancelar je istakao da CDU mora otvoreno da razgovara o problemima, ali i da očuva jedinstvo, upozorivši članove da javnim izjavama protiv stranke nanose štetu CDU-u.

Merc je ocijenio da je cilj AfD "potpuno uništenje CDU" i ponovio da sa tom strankom "nema saradnje", navodeći da CDU ostaje čvrsto na političkim temeljima bivšeg nemačkog kancelara Konrada Adenauera, osnivača CDU i bivšeg njemačkog kancelara Helmuta Kola.

Poraz CDU komentarisao je i premijer Saksonije-Anhalta Sven Šulce, koji je rekao da je "izuzetno razočaran" rezultatom.

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Prema njegovim riječima, kampanja je bila "izuzetno teška", dok je AfD, kako tvrdi, koristio drugačije metode i vodio kampanju nezabilježene oštrine, čime je uspeo da mobiliše i veliki broj građana koji ranije nisu izlazili na izbore.

"To izuzetno boli, ali moramo da prihvatimo", rekao je Šulce.

Alternativa za Njemačku (AfD), predvođena Ulrihom Zigmundom, ubjedljivo je juče pobijedila na pokrajinskim izborima u njemačkoj saveznoj državi Saksoniji-Anhaltu sa 43,8 odsto glasova, ali nije osvojila apsolutnu većinu, dok je Hrišćansko-demokratska unija (CDU) premijera pokrajine Svena Šulcea doživjela težak poraz i sa svega 17,2 odsto glasova završila na drugom mjestu, pokazuju preliminarni rezultati koje je izborna komisija objavila tokom noći.

AfD je, prema preliminarnim rezultatima, više nego udvostručio svoj udio glasova, sa 20,8 odsto 2021. godine na 43,8 odsto, što je najbolji rezultat koji je neka stranka ostvarila na pokrajinskim izborima u Njemačkoj u posljednjih deset godina.

Izlaznost je iznosila 77,8 odsto, u odnosu na 60,3 odsto 2021. godine, što je najviša izlaznost u Saksoniji-Anhaltu od ujedinjenja Njemačke.