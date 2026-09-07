Požar napravio ozbiljnu havariju na elektromreži u bilećkim selima

Vatrena stihija koja danima hara bilećkim selima sada je napravila i ozbiljnu havariju na elektro mreži. U požarom zahvaćenim područjima izgorjeli su stubovi i uništeni dijelovi distributivne mreže, a pojedina domaćinstva ostala su bez električne energije.

Bez struje du bula selima Korita, Hodžići, Brestice i Doluše.

„Ekipe su od jutros na terenu. Rade na sanaciji dalekovoda na tom području, trenutno sva sela osim Donjih Hodžića imaju struju. Ekipe su angažovane na zaštiti i gašenju požara oko energetskih vodova“ rekao je za ATV Milutin Mastilović izvršni direktor za terenske operacije u Elektrohercegovini.

Najkritičnije je u Donjim Hodžićima, gdje je vatra potpuno progutala čak 15 stubova i trajno uništila niskonaponsku mrežu. Požar na ovom području i dalje je aktivan, zbog čega ekipe Elektro Hercegovine još ne mogu početi sanaciju.

„Trajno je uništena niskonaponska mreža u Donjim Hodžićima. Požar na tom području je još uvijek aktivan, naše ekipe će čim se stvore uslovi da zamijene stubove. Tamo je oko deset domaćinstava bez struje“ rekao je Mastilović.

Mastilović dodaje da je vatrena stihija napravila probleme i u Nevesinju.

„DV 10 kV Rast, dionica Guberas Dugi Do, usljed požara izgorjelo je 5 stubova. Vatra je još uvijek aktivna, te trenutno nije moguće pristupiti sanaciji.Takođe, dionica zahvaćena požarom je nepristupačna za vozila, pa stubove moramo nositi do mjesta zamjene. Dva potrošača su bez napona“ kaže Mastilović.