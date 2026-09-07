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Broj preminulih od ebole prešao 3.175

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07.09.2026 14:39

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Здравствени радник припрема узорак крви пацијента за тестирање у Општој болници Бунија у Бунији, Конго, у четвртак, 11. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa, File

Broj potvrđenih slučajeva ebole u ​​Demokratskoj Republici Kongo povećan je na 6.604, sa 3.175 smrtnih ishoda, saopštio je Nacionalni institut za javno zdravlje.

"U protekla 24 časa zabilježena su 82 nova slučaja i 41 smrtni ishod", navodi se u saopštenju.

Prema riječima ljekara i humanitarnih radnika koje je "Vašington post" intervjuisao u provincijama Ituri i Sjeverni Kivu, zvanična statistika može odražavati samo dio stvarnog broja slučajeva.

Mnoge zaražene osobe nisu uključene u sisteme epidemiološkog nadzora, a značajan broj njih umire van medicinskih ustanova.

Trenutno ni vakcina niti tretman za novi soj ebole "bundibugjo" nisu zvanično licencirani.

Međutim, laboratorijski podaci ukazuju na to da nova vakcina "ervebo" može pružiti izvjesnu zaštitu, prenosi Srna.

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Kongo

ebola

Ebola virus

SZO

DR Kongo

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