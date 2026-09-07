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Poplave u Nepalu oidnijele 1.355 života

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07.09.2026 15:20

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Преживјели посматрају припаднике непалске војске како постављају Бејлијев мост (мост од монтажних елемената) како би поново повезали село одсјечено након што је бујица уништила мост у Девигхату, у округу Нувакот у Непалу, у суботу, 5. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Broj poginulih u poplavama i klizištu na sjeveru Nepala porastao je na 1.355, saopštile su nepalske vlasti.

Prema najnovijim izvještajima, na spisku nestalih je 4.996 ljudi.

Sinhua je ranije objavila da je poginulo 1.344 ljudi, te da je nestalo 4.898.

Poplava je izbila 26. avgusta, nakon što je odlomljeni glečer pokrenuo klizište, prenosi Srna.

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Poplave

Nepal

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