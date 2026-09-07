Poplave u Nepalu oidnijele 1.355 života

Autor:ATV redakcija
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Broj poginulih u poplavama i klizištu na sjeveru Nepala porastao je na 1.355, saopštile su nepalske vlasti.
Prema najnovijim izvještajima, na spisku nestalih je 4.996 ljudi.
Sinhua je ranije objavila da je poginulo 1.344 ljudi, te da je nestalo 4.898.
Poplava je izbila 26. avgusta, nakon što je odlomljeni glečer pokrenuo klizište, prenosi Srna.
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