Ubistvo na Voždovcu: S poznanikom pio rakiju pa ga izbo nožem

Beogradska policija uhapsila je osumnjičenog da je jutros u kući u beogradskom naselju Voždovac ubio muškarca.

Kako Tanjug saznaje, sumnja se da je došlo do sukoba dva muškarca, nakon čega je uhapšeni nožem izbo drugog muškarca, koji je preminuo od zadobijenih povreda. Tijelo je poslato na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

Informer javlja da je pronađeno tijelo Miloša R. (29), te da su na mjestu zločina jake policijske snage, a uviđaj je u toku.

Kako reporter Informera saznaje na licu mjesta, za ubistvo Miloša osumnjičen je Nenad R. (43), koji je, prema prvim informacijama, nakon zločina pozvao policiju, sačekao patrole i priznao šta je uradio.

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Ubijeni je, navodno, došao u kuću osumnjičenog, pili su konjak i posvađali se.

2Oni se poznaju od ranije, otprilike 10 godina, verovatno su se posvađali, rvali, pa ga je ovaj izbo nožem, ali još uvek ne znamo koliko puta", rekao je dobro obaviješten izvor Informera.

Osumnjičeni je nakon ubistva pozvao policiju, sačekao ih i priznao sve.

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O slučaju je odmah obavešteno i nadležno tužilaštvo, koje je naložilo obdukciju kako bi se precizno utvrdio tačan uzrok smrti, kao i vrijeme kada je zločin počinjen.