Ekstremna opasnost u telefonu: Zombi aplikacije kradu novac i identitet

Zaboravljeni nalozi na aplikacijama koje više ne koristite postali su glavna meta hakera koji sa njih beskrupulozno kradu novac i najintimnije privatne podatke.

Istraživanja pokazuju da čak 94 odsto ljudi ima bar jedan ovakav profil, dok žrtve u prosjeku gube oko 165 evra.

Stručnjaci iz organizacije Secure Data Recovery dramatično upozoravaju da takozvani „zombi nalozi“ predstavljaju ogromnu i gotovo nevidljivu opasnost. Riječ je o profilima na servisima poput platformi Dropbox, Duolingo, Vimeo ili Pandora koje ste nekada aktivno koristili, a zatim potpuno zaboravili da uopšte postoje na vašem uređaju.

Hakeri neverovatno lako provaljuju u ove naloge jer ih niko ne nadgleda niti mijenja njihove pristupne šifre. Onog momenta kada preuzmu kontrolu nad starim profilom, sajber-kriminalci mogu preuzeti vaše kompletne lične podatke, slati lažne poruke prijateljima u vaše ime ili napraviti katastrofalnu finansijsku štetu.

Kako zaboravljeni nalozi brutalno prazne novčanike

Podaci organizacije Security.org otkrivaju surovu statistiku: skoro 30 odsto korisnika već je doživjelo da im neko otema profil na internetu! Najčešća meta su upravo nalozi na društvenim mrežama, koji čine čak 53 odsto svih hakovanih profila.

Posledice ovih jezivih napada nisu nimalo bezazlene jer kriminalci koriste ovaj upad za direktnu krađu novca, preuzimanje bankovnih podataka ili dokumenata. Čak 40 odsto žrtava pretrpi potpunu krađu identiteta, dok prevaranti pomoću provaljenih lozinki olako dolaze i do poverljivih službenih spisa kompanija.

Jedini način da se sigurno zaštitite od prevaranta

Najsigurnije i jedino pravo rješenje jeste da odmah i potpuno obrišete sve naloge koje više ne planirate da koristite. Ukoliko se prijavljujete na neku aplikaciju samo zbog probnog perioda, odmah podesite podsjetnik da otkažete pretplatu i trajno uklonite profil.

Sigurnosni stručnjaci iz Consumer Reports hitno savjetuju da nikada ne koristite istu lozinku za više različitih sajtova. Umjesto toga, kreirajte jedinstvene, složene lozinke i čuvajte ih u pouzdanim programima za upravljanje lozinkama, uz obavezno uključivanje dvofaktorske verifikacije, prenosi Telegraf.rs.