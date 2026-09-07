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Požar u bilećkim selima pod kontrolom: Situacija stabilnija nakon teške noći

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07.09.2026 16:17

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Пожар у билећким селима.
Foto: ATV

Nakon tri dana iscrpljujuće borbe sa vatrenom stihijom i izuzetno dramatične noći, situacija na požarištima u bilećkim selima danas je znatno stabilnija.

Nakon tri dana iscrpljujuće borbe sa vatrenom stihijom i izuzetno dramatične noći, situacija na požarištima u bilećkim selima danas je znatno stabilnija.

Povoljniji vremenski uslovi i osjetno slabljenje vjetra omogućili su vatrogascima da zaustave napredovanje plamena, iako su sve ekipe i dalje u punom sastavu na terenu.

Komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Bileća, Radomir Radmilović, u razgovoru za ATV iznio je detaljan pregled trenutnog stanja, ali i izazova sa kojima su se suočavali:

"Pa trenutno je dosta dobra situacija, što ne znači do večernjih sati da će ovako ostati. Ekipe su na terenu, pratimo situaciju, nadamo se u toku današnjeg dana da ćemo ovaj požar staviti pod kontrolu, apsolutno."

On se osvrnuo i na uslove tokom jučerašnjeg dana, istakavši da je situacija u jednom trenutku bila izuzetno kritična.

"Danas je sa vjetrom dosta povoljnije stanje. Stao je vjetar i akcija gašenja je bila daleko lakša nego u jučerašnjem danu. A pogotovo mogu da kažem u večernjim satima imali smo velikih i velikih problema. Ali sa srećom, kao i na sreću svih nas, i oprema i ljudi, prvenstveno ljudi, evo i lokalno stanovništvo ovdje na ovom prostoru, sve je ostalo živo i zdravo, što nam je najbitnije", rekao je Radmilović.

Kada je riječ o angažovanim snagama i ispomoći sa strane, komandir bilećkih vatrogasaca je objasnio:

"Pa dolazile su kolege iz Trebinja, ali smo procijenili situaciju da možemo sopstvenim sredstvima da zatvorimo gašenje što se tiče današnjeg dana. Da su nam se desile neke nove lokacije... Na sreću našu, Bileća je ove godine imala manje tih, da kažem, požara isti dan da se pale. Imali smo požara, ali smo imali po jedan i uspjeli smo da stavimo pod kontrolu u ovom prethodnom periodu svaki požar. Ovaj požar je zapaljen u noćnim satima i napravio nam je veliki problem."

Na pitanje o eventualnim uzrocima izbijanja požara, Radmilović je poručio da će to utvrditi nadležne službe:

„Mogu samo sa stručne strane da kažem da li je neka namjera, slučajnost, ali to su neki faktori koji u zaštiti od požara ukazuju na te požare. A sad šta je, nadležni organi koji se bave tim poslom, oni će utvrditi."

Zahvalnost mještana Korita za pruženu pomoć

U odbranu kuća i pomoćnih objekata zajedno sa vatrogascima uključilo se i lokalno stanovništvo.

Mještani sela Korita uputili su javnu zahvalnost svima koji su učestvovali u gašenju požarra.

"Danas posebna zahvalnost predsjedniku MZ Avtovac Slobodanu Papoviću koji je danas obezbijedio cisternu sa vodom koja nam je mnogo značila da se odbrane objekti", poručuju mještani za ATV.

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Tagovi :

Bileća

požar

Vatrogasci

gašenje požara

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