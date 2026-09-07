Vatrogasci u Bileći nekoliko dana vode bitku s vatrenom stihijom

Autor:ATV redakcija
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Vatrogasci u Bileći već nekoliko dana vode bitku s vatrenom stihijom.
Vatra je juče, u nekoliko navrata, bila ugrozila i kuće ali su, za sada, i kuće i pomoćni objekti odbranjeni.
Trenutno je vatra aktivna na lokacijama sela Hodžići, Brestice, Korita i Doluše.
Na terenu su sve raspoložive jedinice, teren je nepristupačan, a u borbu s vatrenom stihijom uključili su se i mještani ovih sela.
Pod uticajem vjetra vatra se brzo širi.
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Načelnik Bileće: „Stanje je alarmantno, situacija sve teža i teža“
Situacija na požarištima u Trebinju jutros je stabilna, za razliku od juče kada su vatrogasci imali težak dan, gaseći vatru na čak četiri lokacije, potvrđeno je iz Teritorijalne vatrogasne jedinice, prenosi RTRS.
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