Bilećki vatrogasci danonoćno na terenu: „Kuću po kuću spasavamo“

Požarna linija na području Bileće je ogromna, ugrožena su četiri sela svako malo se od vatrene stihije brane kuće za ATV kaže Zoran Čuknić, šef Civilne zaštite opštine Bileća.

“Teško je stanje u ova četiri sela Hodžići, Bestrice, Doluše i dio Korita. Bukvalno spasavamo kuću po kuću. Stanje je teško. Večeras će vatra zaprijetiti selu Korita”,kaže Čuknić.

Dodaje da je na terenu veliki broj mještana i sve raspoložive vatrogasne snage.

Radojica Čuknić ATV

„Na požarištima je situacija veoma teška. Od četvrtka je krenuo požar iz pravca Hodžića, koji je zahvatio ogroman prostor i proširio se na sela Prestice i Doluše. Sve naše raspoložive snage su treći dan i noć na terenu i gase. Kuću po kuću spasavamo“, rekao je Radojica Čuknić, vatrogasac iz Bileće.

Kako on navodi, sve vatrogasne jedinice su na terenu te veliki broj mještana, bez kojih se požar ne bi mogao lokalizovati.