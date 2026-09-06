Požar u Drvaru lokalizovan, kuće nisu ugrožene

Foto: Opština Drvar

Požar na području opštine Drvar u Federaciji BiH i dalje je aktivan, ali je lokalizovan i kuće nisu trenutno ugrožene, rekla je Srni načelnik Drvara Dušica Runić.

"Na terenu su službe Civilne zaštite opštine Drvar i šumarije. Teren nije pristupačan, a gašenje vatre otežava vjetar. Jutros smo imali pomoć iz vazduha Oružanih snaga. Napravili su nekoliko preleta i lokalizovali smo požar blizu kuća. Borimo se da spasimo šumu koja je neposredno iza požara", rekla je Runićeva. Požar u opštini Drvar počeo je juče, prenosi Srna.

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