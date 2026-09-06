Požar u Drvaru lokalizovan, kuće nisu ugrožene

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Požar na području opštine Drvar u Federaciji BiH i dalje je aktivan, ali je lokalizovan i kuće nisu trenutno ugrožene, rekla je Srni načelnik Drvara Dušica Runić.
"Na terenu su službe Civilne zaštite opštine Drvar i šumarije. Teren nije pristupačan, a gašenje vatre otežava vjetar. Jutros smo imali pomoć iz vazduha Oružanih snaga. Napravili su nekoliko preleta i lokalizovali smo požar blizu kuća. Borimo se da spasimo šumu koja je neposredno iza požara", rekla je Runićeva.
Požar u opštini Drvar počeo je juče, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
6 h0
Gradovi i opštine
7 h0
Gradovi i opštine
20 h1
Najnovije
Najčitanije
16
21
16
18
16
18
16
11
15
58
Trenutno na programu