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Anak Krakatau ne miruje: Vulkanski pepeo dostigao 14 kilometara, građani upozoreni na opasnost

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06.09.2026 15:39

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**Стубови дима издижу се из вулкана Анак Кракатау током ерупције у Јаванском мореузу, Индонезија, у недјељу, 23. децембра 2018. године.**
Foto: Tanjug/Nurul Hidayat/Bisnis Indonesia via AP

Sitne čestice vulkanskog pepela koje se šire nakon erupcije vulkana Anak Krakatau u Indoneziji dovoljno su oštre da predstavljaju opasnost za oči, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Indonezije Tito Karnavijan.

On je rekao da je neophodno da građani zaštite oči naočarima ili drugom zaštitnom opremom.

Karnavijan je pozvao Indonežane da zaštite i svoje disajne puteve od vulkanskog pepela i da nose maske. Ministarstvo zdravlja objavilo je slične preporuke.

U područjima gdje se širi vulkanski pepeo, lokalnim vlastima je naloženo da organizuju distribuciju maski i pozovu stanovnike da koriste zaštitu za oči.

Takođe je preporučeno da se ograniči vrijeme provedeno na otvorenom ako se pojača širenje pepela.

Neprekidna erupcija vulkana Anak Krakatau prati se od kasnih večernjih sati 4. septembra. Praćena je tutnjavom, vibracijama i fontanama lave.

Prema satelitskim podacima, vulkanski pepeo se podigao na visinu od oko 14 kilometara iznad nivoa mora, prenosi Srna.

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Tagovi :

Anak Krakatau

Indonezija

erupcija vulkana

zagađen vazduh

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