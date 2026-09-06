Njemačka uvodi specijalne jedinice

Njemačka planira uvođenje obimnog paketa mjera za jačanje odbrane od napada dronovima, sajber napada i drugih oblika sabotaže od Rusije, izjavio je danas portparol njemačkog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Prema riječima portparola, kapaciteti policije za mobilnu odbranu od dronova biće prošireni tako da uključe brzo rasporedive jedinice za borbu protiv dronova stacionirane u gradovima, kako bi se zaštitio vazdušni prostor iznad kritičnih transportnih čvorišta i vladinih područja, javlja Rojters.

U okviru mjera predviđeno je da kompanijama koje upravljaju ključnim infrastrukturama, kao što su elektroenergetska preduzeća i proizvođači odbrambene opreme, biće dato zakonsko ovlašćenje ne samo da otkrivaju dronove već i da ih aktivno brane.

Predviđeno je i uspostavljanje "zaštitnog štita" na teritoriji cijele zemlje, odnosno "sajber kupola" koja uključuje mrežu digitalnih senzora dizajniranih da otkriju i presretnu pokušaje hakerskih napada.

Vlada takođe namjerava da proširi upotrebu tehnologija podržanih vještačkom inteligencijom, biometrijskog prepoznavanja lica i video nadzora, uključujući i na željezničkim stanicama, kako bi se identifikovali osumnjičeni koji pripremaju sabotažu.

Prethodno je njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint izjavio da su hibridni napadi Rusije postali dio svakodnevnice.

"Ovi napadi će se povećati, ali možemo da se branimo i zaštitimo", istakao je on.

Ranije danas ruski šef diplomatije Sergej Lavrov rekao je da optužbe zapadnih zemalja o umiješanosti Moskve u incident sa dronom u Lajpcigu predstavljaju početak pravog rata.

"Lajpcig, aerodrom, pronašli su neki dron. Rekli su da je to ruski dron, ali niko se nije potrudio da istraži. Ovo je, uglavnom, početak pravog rata. Izbacili su generalni konzulat iz Bona i objavili da su prekršili sporazum. Zatvaraju Ruski dom u Berlinu. Sjećam se da su pre početka Drugog svjetskog rata, Velikog otadžbinskog rata, Nijemci takođe zatvorili svoja diplomatska predstavništva", rekao je Lavrov.

Njemačka vlada je 1. septembra zvanično optužila Rusiju kao odgovornu za pokušaj napada na aerodrom Lajpcig-Hale 4. avgusta, koji je izveden dronom napunjenim eksplozivom, koji je pronađen u blizini ukrajinskog aviona.

Berlin je odlučio da 18. septembra zatvori Generalni konzulat Rusije u Bonu a najavljeno je i da će Njemačka raskinuti sporazum o radu Ruskog doma u Berlinu i da će pooštriti kontrolu ulaska za ruske državljane.