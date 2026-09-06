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"Imate 3 minute da odete": Objavljeni snimci, pogledajte kako Amerikanci uništavaju iranske tankere

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06.09.2026 14:20

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"Имате 3 минуте да одете": Објављени снимци, погледајте како Американци уништавају иранске танкере
Foto: X / CENTCOM

Američke snage su u subotu napale tri iranska tankera za naftu, uključujući dva u blizini iranske obale i jedan kod ostrva Harg, duboko u zapadnom dijelu Persijskog zaliva, otprilike 500 kilometara sjeverozapadno od Hormuza, nekoliko dana nakon sličnih napada na dva tankera NITC-a kod Jaska.

Centralna komanda SAD saopštila je da je „trajno onesposobila“ M/T Dauni kod ostrva Harg i M/T Stark 1 u blizini Jaska, nakon što je Korpus islamske revolucionarne garde ispalio balističke rakete prema američkom nosaču aviona i razaraču sa navođenim raketama. Američki ratni brodovi izbjegli su napade i američko osoblje nije povrijeđeno, saopštio je CENTKOM.

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Treći tanker, nenatovareni M/T Kajlo, takođe poznat kao Noksen, uništen je u Omanskom zalivu nakon što je njegovoj posadi naređeno da napusti brod, navodi se u saopštenju CENTKOM-a. Tasnim, novinska agencija povezana sa IRGC-om, izvijestila je da je američka vojska u subotu ujutro pogodila iranski tanker za naftu u blizini ostrva Harg, navodeći da nije bilo žrtava. Pozivajući se na reportera iranske državne televizije u Jasku, Tasnim je takođe izvijestio o američkim napadima na dva tankera u vodama u blizini grada i rekao da je jedan od njih prevozio naftu.

Ekskluzivni video koji je dobio „Iran internešenel“ snimljen je tokom upozorenja koje je američka vojska uputila tankeru Stark 1 neposredno prije nego što je pogođen. Snimak, napravljen na obližnjem plovilu, bilježi tri poruke preko VHF radija.

„Motorni tanker STARK 1, ovdje vojni avion Sjedinjenih Država. Spremam se da pucam na vašu krmu. Imate tri minuta da sklonite posadu sa krme vašeg broda. Prijem“, kaže američki glas u prvom upozorenju. Drugo upozorenje smanjuje rok na jedan minut. U posljednjoj poruci, avion kaže: „Ovo je bilo vaše posljednje upozorenje... uđite u svoje čamce za spasavanje i odmah napustite brod.“

Između prenosa, članovi posade mogu se čuti kako govore na persijskom i urdu jeziku. Jedan pita da li su kapetan i njegov zamjenik na svojim mjestima, a rečeno mu je da kapetan još spava.

„TankerTrakers“ je saopštio da je Stark 1 uništen kod Kuh Mobaraka u blizini Jaska, nakon što je nekoliko dana ranije utovario sirovu naftu na naftnom i gasnom terminalu Jask. CENTKOM je subotnju operaciju prikazao kao direktnu odmazdu, a ne kao rutinsko sprovođenje američke pomorske blokade.

„Neka poruka IRGC-u bude jasna: Ako pucate na dva naša broda, mi ćemo nametnuti još veću ekonomsku cijenu – uništićemo tri vaša“, rekao je komandant CENTKOM-a, admiral Bred Kuper. „Nećemo oklijevati da branimo američke snage i, ako bude potrebno, uništimo ograničenu i izloženu iransku naftnu flotu.“

Iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je američke napade na iranske tankere za naftu u Persijskom i Omanskom zalivu kao nezakonite i „ratni zločin“, upozoravajući da će Vašington i njegovi saveznici snositi odgovornost za posljedice bilo kakvog nastavka napada. Izjava je uslijedila nakon što je američki ministar odbrane Pit Hegset zaprijetio da će uništiti i potopiti iranske tankere za naftu ako Teheran nastavi da napada brodove američke mornarice.

Subotnji napad na Dauni pomjerio je vojnu aktivnost mnogo dalje na zapad. Ostrvo Harg nalazi se oko 25 kilometara od iranske obale u sjevernom Persijskom zalivu i otprilike 480 kilometara sjeverozapadno od Hormuškog moreuza. Prije rata, oko 90 odsto iranskog izvoza sirove nafte prolazilo je kroz ostrvo, što ga je činilo glavnim izvoznim centrom nafte u zemlji. Blizina Harga je posebno značajna nakon višemjesečnih američkih prijetnji koje su uključivale ostrvo.

Američke snage su prethodno napale vojne ciljeve tamo, ostavljajući naftna postrojenja netaknuta, a predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je više puta spomenuo mogućnost zauzimanja Harga ili napada na njegovu infrastrukturu. Nekoliko dana prije subotnjeg napada, Tramp je objavio video generisan vještačkom inteligencijom koji prikazuje eksplozije u naftnim postrojenjima na ostrvu. U to vrijeme takav napad se nije dogodio. Subotnji napad je ciljao tanker, a ne terminale, rezervoare za skladištenje ili cjevovode kompanije Harg, ali je doveo do američke vojne akcije u vodama neposredno oko naftnog čvorišta, piše Radio Sarajevo.

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Iran

Amerika

Hormuški moreuz

tanker

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