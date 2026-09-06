Stiv Vitkof i Džared Kušner stigli u Kijev

Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner stigli su u Kijev u svoju prvu zvaničnu posjetu Ukrajini, u okviru obnovljenih napora za postizanje mira sa Rusijom, javio je AP.

Oni su doputovali u Kijev vozom iz Poljske, nakon što su juče u Moskvi razgovarali sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je uoči susreta sa američkim izaslanicima da Ukrajina želi mir, ali da su joj potrebne bezbjednosne garancije.

Američka strana za sada nije objavila detalje iz razgovora sa Putinom.

Iz Kremlja je saopšteno da je Putin tokom tročasovnog sastanka ukazao da se moraju riješiti suštinski uzroci konflikta i da je američka strana predstavila niz potencijalnih rješenja sukoba.