U saobraćajnoj nesreći na Zelena Zelenortskim Ostrvima poginulo 25 putnika

Autor:ATV redakcija
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U autobuskoj nesreći na Zelenortskim Ostrvima poginulo je 25 putnika, većinom djece i tinejdžera, javili su lokalni mediji.
U izvještajima se navodi da ima mnogo povrijeđenih.
Autobus, koji je prevozio djecu i tinejdžere na školskom izletu, sletio je s puta na sjeveru ostrva Fogo i survao se niz strmu liticu dubine oko 30 metara.
Uzrok nesreće zasad nije poznat. Među poginulima je i vozač autobusa, prenosi agencija DPA.
Spasilačka operacija bila je otežana nepristupačnošću lokacije. Autobus je pao na kamenito tlo, a do mjesta nesreće nije bilo moguće da se direktno dođe vozilima.
Zelenortska Ostrva nalaze se Atlantskom okeanu, blizu obale zapadne Afrike, prenosi Srna.
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