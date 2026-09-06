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U saobraćajnoj nesreći na Zelena Zelenortskim Ostrvima poginulo 25 putnika

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06.09.2026 12:36

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У саобраћајној несрећи на Зелена Зеленортским Острвима погинуло 25 путника
Foto: Envato/travelarium

U autobuskoj nesreći na Zelenortskim Ostrvima poginulo je 25 putnika, većinom djece i tinejdžera, javili su lokalni mediji.

U izvještajima se navodi da ima mnogo povrijeđenih.

Autobus, koji je prevozio djecu i tinejdžere na školskom izletu, sletio je s puta na sjeveru ostrva Fogo i survao se niz strmu liticu dubine oko 30 metara.

Uzrok nesreće zasad nije poznat. Među poginulima je i vozač autobusa, prenosi agencija DPA.

Spasilačka operacija bila je otežana nepristupačnošću lokacije. Autobus je pao na kamenito tlo, a do mjesta nesreće nije bilo moguće da se direktno dođe vozilima.

Zelenortska Ostrva nalaze se Atlantskom okeanu, blizu obale zapadne Afrike, prenosi Srna.

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Saobraćajna nesreća

putnici

poginuli putnici

Zelenortskih ostrva

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