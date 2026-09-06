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Italija istražuje Epstinove veze: Rimsko tužilaštvo otvorilo istragu o njegovim kontaktima

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06.09.2026 12:49

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Џефри Епстин
Foto: Tanjug/New York State Sex Offender Registry via AP

Rimsko tužilaštvo otvorilo je istragu protiv nepoznatih lica zbog sumnje na trgovinu ljudima i seksualno nasilje nad maloletnicima u okviru takozvanih "Epstinovih fajlova", preneli su danas italijanski mediji.

Istraga je pokrenuta nakon prijave koju je krajem marta podnijelo udruženje "Diferenza Dona", koje je analiziralo obimnu dokumentaciju objavljenu u Sjedinjenim Američkim Državama o američkom finansijeru Džefriju Epstinu, koji je bio u središtu skandala povezanog sa seksualnim iskorišćavanjem maloletnica i koji je 2019. godine preminuo u zatvoru.

U pregledanoj dokumentaciji se Italija, kako se navodi, pominje u značajnoj mjeri, prenosi RAI njuz.

Ostrvo Kapri spominje se više od 250 puta, uz brojne reference na boravke i putovanja u druge važne turističke i političke centre u Italiji, uključujući Rim, Milano, obalu Amalfija i Kosta Smeraldu na Sardiniji.

U dokumentima se navode i kontakti sa istaknutim ličnostima iz italijanskog privrednog, poslovnog i političkog života.

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Cilj rimskih istražitelja je da utvrde stepen eventualne umešanosti tih osoba i provere da li se iza Epstinovih boravaka i kontakata u Italiji nalazila mreža za vrbovanje ili seksualno iskorišćavanje mladih žena i maloljetnica.

U okviru istrage, rimski tužioci uputili su zamolnicu za međunarodnu pravnu pomoć Ministarstvu pravde SAD, sa zahtjevom za pristup dokumentima i arhivskoj građi koja je još pod oznakom državne tajne.

Italija se time pridružuje drugim evropskim zemljama koje su već pokrenule samostalne prekogranične istrage.

Ishod istrage rimskog tužilaštva, kao i mogućnost utvrđivanja eventualne krivične odgovornosti, zavisiće od odgovora Vašingtona na zahtjeve italijanskog pravosuđa, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Epstinova smrt

Epstinove žrtve

Italija

Džefri Epstin

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