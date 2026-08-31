Afera Epstin i bivše vojvotkinje se nastavlja: Sara Ferguson spremna da otkrije svoju stranu priče

Kako prenose brojni britanski mediji, navodno se priprema televizijski intervju sa Sarom Ferguson nakon njenog povratka u Veliku Britaniju, u kojem bi bivša vojvotkinja od Jorka govorila o svojoj strani priče.

Bivša supruga razbaštinjenog princa Endrua navodno je "zasuta ponudama iz cijelog svijeta".

Kraljevski biograf Endru Loni otkrio je danas za Dejli Mejl da je Sara Ferguson već odbila ponudu od milion dolara za ekskluzivni intervju u SAD, u nadi da bi mogla da dobije još veći honorar.

Navodno razmatra brojne ponude nakon što se njeno ime ponovo našlo u centru pažnje zbog skandala povezanog sa Džefrijem Epstajnom. Međutim, prema izvorima, ona će intervju dati "samo nekome koga dobro poznaje da ispriča njenu priču".

Ferguson se, kako se navodi, vraća u Veliku Britaniju nakon sedam mjeseci provedenih u inostranstvu. Tokom tog perioda viđena je širom Evrope, uključujući Švajcarsku i Austriju.

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Navodno iznajmljuje kuću sa šest spavaćih soba u ograđenom naselju u engleskim matičnim grofovijama, za koju plaća 10.000 funti mesečno.

Izvor tabloida San je rekao: "Fergi je zasuta zahtjevima iz cijelog svijeta da da intervjue jedan na jedan, posebno velikim striming platformama, kako bi ispričala svoju stranu priče. Ona razmatra svoje mogućnosti."

Ferguson je 2011. godine vodila emisiju Finding Sarah, šestodelni dokumentarni serijal na televizijskoj mreži OVN Opre Vinfri.

Njen povratak u Veliku Britaniju usledio je neposredno nakon povratka princa Harija i Megan Markl, koji su se u srijedu sa svojom djecom vratili u Veliku Britaniju poslije šest godina provedenih u Kaliforniji.

Izvor blizak bivšoj vojvotkinji rekao je za San da, dok je pažnja javnosti usmjerena na vojvodu i vojvotkinju od Saseksa, Fergi želi da se bude "ispod radara".

Kamioni za selidbu viđeni su kako preuzimaju njene stvari iz kuće njenog bivšeg supruga princa Endrjua Sandringemu.

Endrjuu i Sari Ferguson kralj Čarls oduzeo je kraljevske titule prošlog oktobra, nakon intenzivnog pritiska javnosti zbog Endrjuovog prijateljstva sa Džefrijem Epstinom, osuđenim seksualnim prestupnikom.

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Ferguson je zajedno sa Endruom u februaru ove godine morala da napusti Rojal lodž, gdje su živjeli 18 godina.

Portparol Ferguson ranije je saopštio da je ona izrazila žaljenje zbog povezanosti sa Epstajnom i da "ne odstupa" od javne osude njegovih postupaka.

Dodao je da je Epstin pretio da će je tužiti za klevetu zbog toga što ga je povezivala sa pedofilijom.

Tokom boravka širom Evrope, Ferguson je viđena u austrijskom spa centru u kojem noćenje košta 2.000 funti, kao i u švajcarskoj alpskoj brvnari u Verbijeu, koja je bila u vlasništvu njenog pokojnog bivšeg partnera Pedija Meknelija.

U međuvremenu, Endrju je i dalje predmet policijske istrage zbog svojih veza sa Epstinom. U februaru je uhapšen pod sumnjom za zloupotrebu položaja.

Bivši vojvoda negira bilo kakvu krivicu.

(telegraf)