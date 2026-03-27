Raste pritisak na Saru Ferguson da svjedoči o Džefriju Epstinu

Američki poslanik je direktno pozvao Saru Ferguson da svjedoči o svojim „bliskim ličnim i poslovnim vezama“ sa Džefrijem Epštajnom, navodi se u pismu koje je ekskluzivno vidio BBC.

Kongresmen Suhas Subramanjam zatražio je od nje da pruži informacije kongresnom odboru koji istražuje pokojnog seksualnog prestupnika.

Takođe ju je pitao o bilo kakvim saznanjima koja bi mogla imati o tome da je njen bivši muž, Endru Mauntbaten-Vindzor, bio umješan u Epštajnove operacije. Pismo predstavlja najdirektniji pritisak na bivšu vojvotkinju da svjedoči otkako je izbio skandal sa Epštajnom, izvještava Bi-Bi-Si .

Sadržaj pisma

U pismu poslatom Sari Ferguson u četvrtak, sa rokom od dvije nedjelje za odgovor, demokratski kongresmen Subramanjam, član Nadzornog odbora Predstavničkog doma, rekao je da je nedavno objavljivanje Epštajnovih dokumenata od strane Ministarstva pravde SAD otkrilo njene „bliske lične i poslovne veze“ sa američkim finansijerom.

„Dok odbor traži pravdu za žrtve kriminalnog poduhvata gospodina Epštajna i transparentnost za američku javnost, s poštovanjem molim za vašu saradnju u istrazi odbora“, napisao je.

U pismu se pominje imejl izvesne „Sare“ koja je, nakon osude za podvođenje maloljetnice 2008. godine, opisala Epštajna kao „legendu“ i napisala: „Na usluzi sam vam. Samo se udajte za mene.“ Takođe se navode imejlovi koji ukazuju da je Ferguson direktno tražio finansijsku pomoć od Epštajna.

„Štaviše, iako ste zvanično razvedeni od bivšeg princa Endrua 1996. godine, odbor je zainteresovan da sazna više o bilo kakvim saznanjima o umješanosti gospodina Mauntbatena-Vindzora u operacije gospodina Epštajna“, navodi se u pismu.

„Jasno je da ste imali društveni i poslovni odnos sa gospodinom Epštajnom i da posjedujete informacije koje mogu pomoći našoj istrazi. Molim vas da sarađujete u istrazi odbora i pružite informacije u vezi sa zločinima Džefrija Epštajna i njegovih saučesnika. Zbog hitnosti ovog pitanja, molim vas da odgovorite najkasnije do 9. aprila 2026. godine“, zaključuje se u pismu.

Novi detalji iz objavljenih dokumenata

Novi detalji o prijateljstvu bivše vojvotkinje od Jorka sa kasnije osuđenim seksualnim prestupnikom pojavili su se u dokumentima koje je početkom ove godine objavilo Ministarstvo pravde SAD.

Iako se pominjanje u Epštajnovim dokumentima ne smatra dokazom zločina, masovno objavljivanje dokumenata sugeriše da je njena umješanost u njegov svijet bila dublja nego što se ranije mislilo.

U dokumentima je prikazuju kao finansijski nevoljnu, u potrazi za novcem i podrškom, i navodno se Epštajnu opisala kao „veoma traumatizovana i usamljena“. Ferguson je 2009. godine pohvalio pokojnog seksualnog prestupnika kao „brata kakvog sam oduvek željela“.

Imejlovi takođe sugerišu da ga je kontaktirala dok je bio u zatvoru zbog podvođenja maloljetnice i da je vodila svoje ćerke na ručak sa njim u Majamiju, samo nekoliko dana nakon njegovog puštanja na slobodu.

Pozivi za svjedočenje

Prošlog vikenda, kongresmen Subramanjam je za Bi-Bi-Si rekao da vjeruje da Ferguson ima „informacije relevantne za istragu“ i da bi trebalo da svjedoči pred odborom. Njegovim pozivima pridružila se i demokratska kongresmenka Melani Stensberi, koja je pozvala svakoga ko ima informacije o nedjelama Epštajna i njegovih saradnika da se jave kako bi se obezbjedila pravda za žrtve.

Komitetom upravlja Republikanska stranka, koja nije naznačila da bi podržala pozivanje Fergusona da svjedoči. Ne postoji pravni mehanizam da se bivša vojvotkinja primora da svjedoči u SAD.

Međutim, porodica istaknute tužiteljke Epštajna, Virdžinije Đufr, takođe je rekla da „čvrsto vjeruju“ da bi bivša vojvotkinja od Jorka trebalo da dođe u SAD kako bi odgovorila na pitanja. „Ako Ferguson nešto zna, trebalo bi odmah da svjedoči u Sjedinjenim Državama“, rekao je za BBC predstavnik Đufrovog brata, Skaja Robertsa.

Američki zakonodavci su takođe više puta, i bezuspješno, pozivali Mauntbaten-Vindzora da odgovori na pitanja o svojim vezama sa pokojnim američkim finansijerom.

Gubitak počasti i titula

Ferguson je već isključena iz brojnih dobrotvornih organizacija zbog svojih veza sa Epštajnom. U oktobru je izgubila titulu vojvotkinje kada se njen bivši muž odrekao titule vojvode od Jorka i bio je primoran da se iseli iz svoje vile u Vindzoru, Rojal Lodž, gdje su živjeli zajedno uprkos razvodu iz 1996. godine.

U četvrtak joj je takođe oduzeto počasno državljanstvo grada Jorka, što je još jedan pad. Gradski odbornici su jednoglasno glasali na vanrednoj sednici da joj se oduzme ta čast, koju je dobila 1987. godine nakon što se udala za tadašnjeg princa Endrua.

(bbc)