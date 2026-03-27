Dramatično upozorenje Revolucionarne garde: Civili da se hitno sklone od američkih trupa

ATV

27.03.2026

12:37

Foto: Tanjug/AP/Sepahnews

Iranska Islamska revolucionarna garda uputila je u petak dramatičan apel civilima širom regiona, pozivajući ih da se hitno drže podalje od područja u blizini američkih vojnih snaga.

U zvaničnom saopštenju objavljenom na njihovoj veb-stranici Sepah News, garda je iznijela optužbe na račun američkih i izraelskih trupa, tvrdeći da namjerno i planski ugrožavaju civilno stanovništvo širom Bliskog istoka.

„Kukavičke američko-cionističke snage, kojima nedostaje hrabrosti i sposobnosti da odbrane vlastite vojne baze, iz straha od vatrene moći islamskih boraca pokušavaju iskoristiti civilne lokacije i nevine ljude kao živi štit“, ističe se u saopštenju Iranske revolucionarne garde.

Garda je u svom obraćanju naglasila da neće odustati od svojih vojnih ciljeva, te je direktno optužila Vašington i Tel Aviv za bezobzirno ubijanje iranskih civila i ciljane atentate na pojedince gdje god se oni nalazili.

Zbog planiranih vojnih operacija, IRGC je uputio otvoreno i hitno upozorenje lokalnom stanovništvu u zemljama gdje se nalaze američke baze.

„Budući da je naša dužnost da eliminišemo američke terorističke snage i uzurpatorski režim, snažno vam savjetujemo da hitno i bez odlaganja napustite lokacije na kojima su stacionirane američke snage, kako ne biste stradali“, poručili su iz IRGC-a.

