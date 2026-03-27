Napadnut Ruski dom, bačene flaše sa zapaljivom tečnošću

27.03.2026

09:36

Komentari:

0
Нападнут Руски дом, бачене флаше са запаљивом течношћу

Nepoznato lice izvršilo je napad na Ruski dom u češkoj prestonici Pragu, saopšteno je iz praške policije.

U saopštenju se navodi da je napadač na Ruski dom bacio nekoliko flaša sa zapaljivom tečnošću, te da je u toku istraga sa ciljem pronalaženja počinioca.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je da je napad bio "varvarski čin".

Ruska agencija "Rosotrudničestvo" ocijenilo je napad kao teroristički.

Komentari (0)
