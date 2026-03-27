Napadnut Ruski dom, bačene flaše sa zapaljivom tečnošću

Nepoznato lice izvršilo je napad na Ruski dom u češkoj prestonici Pragu, saopšteno je iz praške policije.

U saopštenju se navodi da je napadač na Ruski dom bacio nekoliko flaša sa zapaljivom tečnošću, te da je u toku istraga sa ciljem pronalaženja počinioca.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je da je napad bio "varvarski čin".

Ruska agencija "Rosotrudničestvo" ocijenilo je napad kao teroristički.