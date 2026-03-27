Napadnut Ruski dom, bačene flaše sa zapaljivom tečnošću

27.03.2026
09:36
Komentari:0
Nepoznato lice izvršilo je napad na Ruski dom u češkoj prestonici Pragu, saopšteno je iz praške policije.
U saopštenju se navodi da je napadač na Ruski dom bacio nekoliko flaša sa zapaljivom tečnošću, te da je u toku istraga sa ciljem pronalaženja počinioca.
Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je da je napad bio "varvarski čin".
Ruska agencija "Rosotrudničestvo" ocijenilo je napad kao teroristički.
Svijet
39 min0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
10 h0
Najnovije
Najčitanije
10
00
09
57
09
55
09
50
09
36
Trenutno na programu