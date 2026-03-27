Logo
Large banner

Tramp razmatra slanje dodatnih trupa na Bliski istok, više hiljada vojnika u igri

Autor:

ATV

27.03.2026

07:07

Komentari:

0
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

List "Wall Street Journal" navodi da američki predsjednik Donald Tramp razmatra mogućnost slanja dodatnih 10.000 kopnenih vojnika na područje Bliskog istoka.

Kako se dalje ističe, eventualno raspoređivanje trupa omogućilo bi Trampu „više vojnih opcija čak i dok razmatra mirovne pregovore s Teheranom“.

Prema dostupnim informacijama, snage bi najvjerovatnije obuhvatale pješadijske jedinice i oklopna vozila, a pridružile bi se već raspoređenim snagama od oko 5.000 američkih marinaca u toj regiji.

Gdje bi bile raspoređene?

Za sada nije precizirano gdje bi trupe mogle biti raspoređene. Ukoliko se Tramp odluči na ovaj potez, to bi mogao biti dodatni pokazatelj priprema za potencijalnu američku kopnenu operaciju u Iran.

Ovakvo značajno povećanje kopnenih snaga razmatra se u trenutku kada Tramp tvrdi da Sjedinjene Američke Države pregovaraju s Iranom o sporazumu za okončanje rata.

S druge strane, zvaničnici Irana još uvijek nisu pristali na sastanak na visokom nivou sa SAD-om, izražavajući sumnju da je američki diplomatski pritisak tek još jedan trik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Američke baze Bliski istok

Bliski istok

američka vojska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Suspendovani napadi na energetski sektor Irana

11 h

0
Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Putin i Tramp se poštuju i razgovaraju iskreno

11 h

0
''САД ће подићи додатне оптужнице против Николаса Мадура''

Svijet

''SAD će podići dodatne optužnice protiv Nikolasa Madura''

16 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban otkrio dvije kardinalne greške Brisela

16 h

0

Više iz rubrike

Д‌јевојка из БиХ повријеђена у Аустрији

Svijet

D‌jevojka iz BiH povrijeđena u Austriji

10 h

0
САД потврдиле употребу беспилотних бродова против Ирана

Svijet

SAD potvrdile upotrebu bespilotnih brodova protiv Irana

11 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Suspendovani napadi na energetski sektor Irana

11 h

0
Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Putin i Tramp se poštuju i razgovaraju iskreno

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

00

Agencija za agrarna plaćanja Srpske: Odobreno više od 12,7 miliona litara dizela

09

57

Pepić: Uspješna emisija obveznica nosi snažnu poruku povjerenja investitora u Republiku Srpsku

09

55

Snijeg pravi probleme u Banjaluci: Palo drvo na automobile

09

50

Snijeg napravio probleme u Hercegovini: Više sela bez struje

09

36

Napadnut Ruski dom, bačene flaše sa zapaljivom tečnošću

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner