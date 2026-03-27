Tramp razmatra slanje dodatnih trupa na Bliski istok, više hiljada vojnika u igri

Kako se dalje ističe, eventualno raspoređivanje trupa omogućilo bi Trampu „više vojnih opcija čak i dok razmatra mirovne pregovore s Teheranom“.

Prema dostupnim informacijama, snage bi najvjerovatnije obuhvatale pješadijske jedinice i oklopna vozila, a pridružile bi se već raspoređenim snagama od oko 5.000 američkih marinaca u toj regiji.

Gdje bi bile raspoređene?

Za sada nije precizirano gdje bi trupe mogle biti raspoređene. Ukoliko se Tramp odluči na ovaj potez, to bi mogao biti dodatni pokazatelj priprema za potencijalnu američku kopnenu operaciju u Iran.

Ovakvo značajno povećanje kopnenih snaga razmatra se u trenutku kada Tramp tvrdi da Sjedinjene Američke Države pregovaraju s Iranom o sporazumu za okončanje rata.

S druge strane, zvaničnici Irana još uvijek nisu pristali na sastanak na visokom nivou sa SAD-om, izražavajući sumnju da je američki diplomatski pritisak tek još jedan trik.