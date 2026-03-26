Logo
Large banner

Lavrov: Putin i Tramp se poštuju i razgovaraju iskreno

Autor:

ATV

26.03.2026

22:18

Komentari:

0
Foto: Tanjug/Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država, Vladimir Putin i Donald Tramp, poštuju jedan drugog i komuniciraju kao što i priliči vodećim političarima, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

- Poštuju jedan drugog, ne slažu se uvijek oko svega, ali znaju da razgovaraju kako to i priliči vodećim političarima - iskreno, bez skrivanja problema ili razlika - rekao je Lavrov.

On je istakao da se sada se govori o "duhu Enkoridža", ali da je to uvijek bio normalan dio odnosa između predsjednika Putina i Trampa, prenosi Sputnjik.

- U tome je bio dobar "duh". Ali nije stvar u "duhu", već u jasnim, konkretnim razumijevanjima do kojih su došli. Amerikanci to znaju - rekao je Lavrov za TV "Frans".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sergej Lavrov

Donald Tramp

Vladimir Putin

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner