Lavrov: Putin i Tramp se poštuju i razgovaraju iskreno

Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država, Vladimir Putin i Donald Tramp, poštuju jedan drugog i komuniciraju kao što i priliči vodećim političarima, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

- Poštuju jedan drugog, ne slažu se uvijek oko svega, ali znaju da razgovaraju kako to i priliči vodećim političarima - iskreno, bez skrivanja problema ili razlika - rekao je Lavrov.

On je istakao da se sada se govori o "duhu Enkoridža", ali da je to uvijek bio normalan dio odnosa između predsjednika Putina i Trampa, prenosi Sputnjik.

- U tome je bio dobar "duh". Ali nije stvar u "duhu", već u jasnim, konkretnim razumijevanjima do kojih su došli. Amerikanci to znaju - rekao je Lavrov za TV "Frans".