Na ovom dijelu puta obustavljen saobraćaj za teretna vozila

Na regionalnom putu Berkovići-Bileća, u mjestu Fatnica, zbog popriječenog kamiona obustavljen je saobraćaj za teretna vozila, dok putnička saobraćaju otežano, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Iz AMS večeras je saopšteno da se saobraća otežano i usporeno u višim predjelima i preko planinskih prevoja u Hercegovini zbog snijega koji intenzivno pada i zadržava se na kolovozu.

Vozače upozoravaju da je neophodna maksimalno oprezna i sporija vožnja uz upotrebu zimske opreme, dok je za teretna vozila sa prikolicom i šlepere u tim krajevima preporučljiva upotreba lanaca.