Užas u vrtiću: Vaspitačice zaboravile dijete (3) u VC-u, majci rekle da je neko već došao po njega

Dijana Katilović, majka troipogodišnjeg dječaka iz Vršca, doživjela je traumu i šok kada je došla po sina u vrtić, a onda čula da je njeno dijete već neko pokupio. Kada je stigla do vrtića, on je već bio zaključan, vapitačice su mahom otišle kući, a vrata joj je otvorila dežurna vaspitačica.

"Pozvala sam vaspitačicu da mi otključa vrtić, a ona mi je rekla da je moje dijete već otišlo kući", počinje priču za Telegraf.rs Dijana Katilović, iznoseći potresne detalje incidenta koji se, kako ona tvrdi, dogodio u vrtiću "Leptirić". Ono što će se, priča Dijana, ispostaviti, je da su njenog sina vaspitačice zaboravile i zaključale u toaletu. Ne znajući da je dijete još unutra, i da vrišti u panici što je ostavljeno samo, one su krenule kući.

Dijana se prisjetila svakog detalja tog užasnog dana koji će je proganjati dok je živa.

- Kad sam ja došla po njega, probala sam da uđem u vrtić i nisam mogla, pa sam pozvala vaspitačicu da mi otvori vrata, rekla mi je da će odmah da pozove dežurnu vaspitačicu da mi otvori vrata, međutim dodala je i : "Vaše dijete je odavno otišlo kući" - počela je majka ispovijest.

Kada je upitala vaspitačicu kome je predala njenog sina, rekla je da ne zna i da će odmah da provjeri. Majka je znala da nije postojala šansa da je po dijete došao neko iz porodice jer je bila sa njima, i te riječi i taj strah koji je osjetila u tom momentu neće nikada moći da zaboravi. Dežurna vaspitačica je otključala vrata i ka majci je potrčao uplakani dječak koji je sve vrijeme bio zaključan u toaletu, potpuno zaboravljen.

- Dijete je bilo u šoku, samo je rekao: "Mama, ja sam te tražio, ali je bilo zaključano." Jecao je, tresao se, plakao je, sav je bio crven. Znači, on je otišao u toalet, a kada je pozvao vaspitačicu da dođe po njega i da ga obriše ona se nije pojavila. Ne znam kako je ona uopšte mogla njega da zaboravi. Ne znam kako ga nije čula, jer dijete je normalno zvalo za pomoć. Svako dijete te zove kad je u VC-u da dođeš. A ona ga je i odvela, nije on sam otišao. Tako da je baš nelogično to da je samo dva minuta bio zatvoren u toaletu, koliko je ona kasnije tvrdila - priča Dijana.

Slučaj je odmah prijavila policiji, a od uprave vrtića nije dobila nikakav odgovor.

- Imali smo u ponedjeljak (23.03) razgovor. Doduše, ja sam mislila da su me pozvali da ja čujem šta je odlučeno. Međutim, ne. Oni su mene zvali da opet dam izjavu. Na šta sam ja rekla: "Koji put ja dajem izjavu? Treći ili četvrti put." Mislili su da ću oko nečega da se predomislim. Rekla sam im: "Nisam, ja se evo već četvrti put držim svoje priče i ja to neću da mijenjam." I vaspitačica je prisustvovala razgovoru. Rekla je kako moje dijete traži da ide kod nje u učionicu, kako nju mazi po kosi, kako je zove drugaricom. Vjerujte mi, ja sam njega juče odvela u vrtić, ona je prošla pored nas, rekla je "Dobro jutro", a on je nju samo pogledao i spustio glavu dole. Ja poznajem svoje dijete on kad uđe bilo gdje kaže "Dobro jutro" ili "Dobar dan", a njoj nije htio da se javi - objašnjava majka.

Majka tvrdi da je dijete pretrpjelo veliku traumu, a to je potvrdio i psiholog kojeg već mjesec dana posjećuju.

- Mislila sam da će da prebrodi to. On je plakao kada je išao u vrtić poslije toga. Oni su mi rekli da ga ostavim da bi se on navikavao opet, da će oni da mu se posvete. I ja sam pustila, da probamo. Ostajao je plačući. Nije htio da ide sam u VC. Ni kod kuće još uvijek ne ide sam u toalet, palimo svjetla svuda, ostavljamo vrata otvorena, budi se usred noći, piški u krevet. Moje dijete ima traumu. Vodim ga i kod psihologa. Predložila nam je da promjenimo vrtić jer se vidi po djetetu kad ostane sa njom sam da ima jako veliku traumu. Stalno joj ponavlja jednu rečenicu: "Ja sam tražio svoju mamu i zaključali su me" - priča majka.

Policijska uprava u Vršcu potvrdila je riječi majke, da se u vrtiću "Leptirić" 23. februara dogodio incident kada je dječak zaboravljen u toaletu te ustanove.

- Majka je 25. februara pristupila prijavljivanju događaja policijskoj upravi u Vršcu. Na zahtjev tužilaštva uzete su izjave od aktera i tom prilikom je ustanovljeno da je dijete ušlo u toalet vrtića i da su ga vaspitačice pred kraj smjene zaboravile. Dijete je provelo u toaletu između sedam i deset minuta. Majka se našla sa vaspitačicom, otključali su dijete i preuzela je dijete. Izvještaj je dostavljen Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu - rečeno je Telegrafu iz policije.