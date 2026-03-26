Ova riba je najzdravija za mozak i srce: I ljekari je preporučuju

26.03.2026

20:21

Foto: Farhad Ibrahimzade/Pexels

Oslić je jeftina i pristupačna riba, ima je u svakom supermarketu. Ova riba najzdravija je za srce i mozak. Ljekari je često preporučuju.

Osim što je ova riba zdrava, ukusna i može da se pripremi na mnogo načina, brzo se i lako vari. Ova riba najzdravija je za mozak i srce.

Mnogi ljudi više vole ovu vrstu ribe zbog pristupačne cijene i pogodnosti pri njenom spremanju. Na našim tezgama je veliki izbor morskih plodova i raznih vrsta riba, uključujući i oslić.

Ništa bolje nema za jačanje imuniteta. Oslić čini čuda za mozak i srce. Osim što je ova riba zdrava, ukusna i može da se pripremi na mnogo načina, brzo se i lako vari.

Energetska vrijednost oslića

Oslić ima malu energetsku vrijednost pa se ubraja u dijetetske namirnice. Sto grama oslića sadrži 80 posto vode, 0,85 g masti i 17,2 g bjelančevina. Bogat je vitaminima B1 i B2, kalijumom, kalcijumom i fosforom. Pozitivno utiče na kosti i rad mozga, čini čuda za mozak i srce.

Oslić je najrasprostranjenija riba Jadrana koja naraste do jedan metar i teži do 15 kilograma. Živi najčešće u većim morskim dubinama na muljevitom i pjeskovitom dnu. Vrlo je proždrljiva i hrani se svim ribama i rakovima.

Ima posebno meko, nemasno i ukusno bijelo meso. Najčešće se prži na ulju ili peče na roštilju. Koristi se i za pripremu brodeta ili supa, a vrlo je ukusan i sušen.

Oni koji imaju problema sa holesterolom, oslić sadrži svega 0.3 grama masti i bogat je omega-3 masnim kiselinama koje povoljno djeluju na srce. Ova riba najzdravija je za srce, prenosi Krstarica.

