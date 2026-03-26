Kako je Sidni Svini postala "mašina za novac"

Bogatstvo glumice Sidni Svini (28) doživjelo je nezapamćen skok – poraslo je sa 10 na čak 40 miliona dolara u rekordnom roku.

Rast bogatstva dogodio se 2023. godine sa filmom Samo ne ti (Anyone But You). Pored osnovnog honorara od dva miliona dolara, Svini je preko svoje produkcijske kuće Fifty-Fifty Films inkasirala i producentsku naknadu, ali najvažnije, i procenat od ukupne zarade filma.

Film Samo ne ti postao je globalni fenomen: sa budžetom od svega 25 miliona dolara, zaradio je više od 220 miliona, dokazujući filmskim studijima da Sidni Svini sama može da “nosi” blokbaster. Taj uspjeh omogućio joj je da postavlja sopstvene uslove, što je rezultiralo drastičnim skokom cijene njenih usluga.

Primjeri munjevitog napretka:

Za ulogu u trileru Kućna pomoćnica dobila je 7,5 miliona dolara.

Samo godinu ranije, za sporednu rolu u filmu Madam Veb, bila je plaćena 750.000 dolara.

Za horor Bezgrešna (Immaculate), koji je i producirala, uzela je fiksni honorar od 250.000 dolara, ali uz ogromne bonuse od distribucije.

Gluma je samo dio njene finansijske mašinerije. Sidni Svini godišnje zarađuje oko 7,5 miliona dolara isključivo od saradnji sa modnim i kozmetičkim gigantima. Postala je jedno od najtraženijih lica u svijetu marketinga, ali tu se nije zaustavila.

Prošle godine lansirala je sopstveni brend donjeg veša SYRN. Za razliku od mnogih koleginica koje samo “pozajmljuju” ime brendovima, Svini je u ovaj projekat ušla kao aktivni osnivač, uključena u sve, od dizajna do poslovne strategije, uz podršku moćnih investitora.

Fatalna glumica ne dozvoljava da novac stoji na računu. Igrajući na duge staze, uložila je više od 22 miliona dolara u luksuzne nekretnine, osiguravajući finansijsku stabilnost bez obzira na buduće trendove u Holivudu, prenosi Kurir.