PSŽ ide po drugu evropsku krunu

06.05.2026 23:08

Играчи ПСГ-а целебрат после полуфиналног меча Лиге шампиона у другом фудбалском мечу између Бајерна из Минхена и Париз Сен Жермен у Минхену, Немачка, среда, 6. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

Fudbaleri Pari Sen Žermena plasirali su se u finale Lige šampiona nakon što su u Minhenu igrali 1:1 sa Bajernom u revanš utakmici polufinala i sa ukupnih 6:5 vizirali kartu za Budimpeštu.

Parižani su poveli već iz prve prilike. Hviča Kvarakelija je dobio loptu iza leđa defanzivaca i lako ih nadtrčao po lijevoj strani i ubacio je pred gol, a Osman Dembele ju je snažnim i preciznim udarcem smjestio pod prečku za ukupno dva gola prednosti PSŽ-a.

Hari Kejn je u 4. minutu sudijske nadoknade izjednačio na 1:1, ali vremena da izbore produžetke ipak nije bilo bilo dovoljno.

Na kraju je PSŽ izborio prolaz u treće finale elitnog takmičenja.

Pari Sen Žermen će 30. maja na Puškaš Areni u Budimpešti u odlučujućem duelu ukrstiti koplja sa Arsenalom i pokušati da obrane prestižnu titulu osvojenu prošle sezone.

Sa druge strane Arsenalu je ovo drugo finale Lige šampiona. Prvi put su bili u prilici da se bore za trofej prije tačno 20 godina kada ih je Barselona savladala sa 2:1.

