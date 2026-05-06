Više od 12 miliona navijača potpisalo peticiju da otjera Mbapea iz Reala

06.05.2026 20:58

Килијан Мбапе из Реал Мадрида реагује током утакмице Ла Лиге између Реал Бетиса и Реал Мадрида у Севиљи, Шпанија, у петак, 24. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Jose Breton

Kilijan Mbape suočava se s velikim nezadovoljstvom navijača Real Madrida do te mjere da je pokrenuta onlajn peticija kojom se traži njegov odlazak iz kluba, a koju je potpisalo više od 12,28 miliona ljudi.

Transfer koji je trebao biti veliki uspjeh pretvorio se u suprotnost.

Iako je imao impresivan učinak, sa 44 gola u debitantskoj sezoni i 41 u dosadašnjem dijelu druge, našao se na meti kritika saigrača, trenera i navijača zbog ponašanja na terenu i van njega.

Taktički problemi

Dio navijača ranije je ukazivao na taktičke probleme, navodeći da je tim napadački ograničen s njim u sastavu, da nema dovoljno uigranosti s Vinisijusom Džuniorom te da ne doprinosi odbrani.

Takve tvrdnje dodatno su dobile na težini kada je Real ostvario pet uzastopnih pobjeda bez njega u početnoj postavi, uključujući trijumfe protiv Mančester Sitija u osmini finala Liga prvaka, kao i važnu pobjedu u gradskom derbiju.

Nakon njegovog povratka, ekipa je u šest utakmica ostvarila samo jednu pobjedu.

Dodatne kritike

Pored igre, dodatne kritike odnose se na njegov uticaj na atmosferu u svlačionici. Prema izvještajima, došlo je do sukoba sa članom stručnog štaba, nakon čega se dodatno udaljio od ekipe.

Negativan utisak pojačan je kada je, neposredno prije El Klasika, otišao na odmor u Italiju umjesto da sanira povredu, dok su Džud Belingem i Vinisijus igrali protiv Espanjola.

Zbog svega toga izgubio je povjerenje dijela navijača, a njegovi rezultati na terenu nisu bili dovoljni da ublaže negativan utisak.

Od njegovog dolaska klub nije osvojio nijedan veliki trofej, iako ima ugovor do ljeta 2029. godine, a njegova vrijednost procjenjuje se na 200 miliona evra.

