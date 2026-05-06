Lige petice: Italija riješena, Barsa i Bajern broje sitno

Privodi se kraj regularnog dijela fudbalske sezone 2025/26. Inter je već osigurao skudeto, a Bajern i Barselona svoju titulu mogu proslaviti već u narednim kolima. U većini liga ostaje žestoka borba sa prolazak u Ligu šampiona.

Premijer liga Engleske

Na ostrvu kao i uvijek vruća završnica. Arsenalu se na tri kola prije kraja smiješi dugo čekana titula koju nisu donijeli u London još od sezone 03/04.

Imaju pet bodova više od Mančester sitija, ali i utakmicu manje. Ipak, do samog kraja neće biti proglašenja pobjednika, jer i dalje postoji dobra šansa da im Građani preotmu titulu.

Mančester junajted se oprostio od trke za titulu, ali su napravili važan poduhvat. Obezbijedili su sebi Ligu šampiona nakon dugo vremena. Liverpul i Aston Vila traže evropsku elitu sa istim brojem bodova - 58.

Čelsi je siguran i od ispadanja, ali i od evropskih takmičenja. Nalaze se na devetom mjestu sa 48 bodova. Everton je iza njih, a u Totenhem i Vest Hem se bore za ostanak u Premijer ligi.

Totenhem je na 17 poziciji sa 37 bodova, iza njih u zoni ispadanja je Vest Hem sa bodom manje. Tako da ćemo gledati vruću završnicu i u gornjem, ali i u donjem dijelu tabele.

Serija A

Sa 12 bodova i tri kola prije kraja Inter je ove godine završio uspješno šampionsku trku u Seriji A. Drugoplasirani je Napoli sa 70 bodova.

Osim pehara, sve ostalo je u Italiji neizvjesno. Kremoneze još uvijek može da ostane u italijanskoj eliti, a Leće sa četiri boda više od zone ispadanja teško drži glavnu iznad vode. Sigurno je da Verona i Pisa ide u Seriju B.

Ko bi mogao igrati Evropu pita se i Komo. U igri je devet bodova. Milan je sa 67 na trećem mjestu, Juventus sa 65 na četvrtom, Roma na petom sa 64, a Komo na šestom sa 62.

Prema trenutnoj situaciji, Napoli, Milan i Juventus će u Ligu šampiona, Roma u Evropsku ligu, a Komo u konferencijsku. Van evropskih takmičenja je Atalanta koja ima 55 bodova, ali sa devet bodova u igri, barem na papiru, ugrožava Komo.

LaLiga

Barselona broji sitno do nove titule. Matematički im nedostaju još dva boda kako bi stigli do titule šampiona na četiri kola do kraja. Real Madrid sa 77 bodova zauzeće drugu poziciju, Viljareal je na trećem mjestu sa 68. bodova, a Atletiko će u matematičku borbu za Ligu šampiona.

Sa 63 boda nalaze se na četvrtoj poziciji. Čudo je potrebno Betisu da ugrozi njihov plasman u Ligu šampiona, ali matematička šansa postoji.

Previše je rano za priču o ispadanju iz španske elitne lige. Sa 12 bodova u igri teorijski je ugroženo čak osam ekipa.

Bundesliga

Kao i u Španiji, Bajern broji sitno do osvajanja Bundeslige. Sa šest kola do kraja imaju 16 bodova više od Borusije Dortmund. Za titulu im je potrebno 18 bodova, tako da u narednim mečevima možemo očekivati da Hari Kejn i ekipa podignu pehar.

Kada su u pitanju evropska takmičenja, situacija je slična kao i Italiji. U igri je 18 bodova, a čak tri ekipe imaju isti rezultat na tabeli. Bajern Leverkuzen je na četvrtoj poziciji koja posljednja vodi u Ligu šampiona, a iza njih su Štutgart i Hofenhajm, svi sa 58 bodova.

Ni Lajpcig nije bezbjedan na trećoj poziciji sa 62 boda, pa ni Borusija koja je ispala iz trke za šampionat.

Liga 1

Do kraja francuske Lige 1 ostalo je još sedam kola. Sigurno je da PSŽ naredne sezone igra Ligu šampiona, ali nije pretjerano sigurno da će se okititi u peharom domaćeg šampionata.

Sa 70 bodova i sedam kola prije kraja, bježe od drugoplasiranog Lensa za šest bodova. Treći je Lion sa 60, a četvrti Lil sa 58 bodova.

Rene i Monako bi mogli osjetiti evropske terene ako zadrže isti nivo igre, mada je Marsej na korak do toga da im pomuti planove.