FIFA dobila zahtjev da zabrani zastavu s ljiljanima

Franjo Vranjković, 64-godišnji Hrvat porijeklom iz Posušja, sa adresom stanovanja u Njemačkoj, privukao je pažnju javnosti širom regiona nakon što je uputio zahtjev FIFA da se na utakmicama pod njenom organizacijom zvanično zabrani isticanje ratnih bošnjačkih zastava sa ljiljanima.

Vranjković, koji je više od 30 godina licencirani fudbalski agent, važi za iskusnog i priznatog menadžera u međunarodnim sportskim krugovima. Kako je naveo, njegova inicijativa proističe iz profesionalnih razloga i potrebe da se smanji prisustvo političke simbolike na sportskim događajima.

Prema njegovim riječima, utakmice pod okriljem FIFA trebalo bi da ostanu neutralne i oslobođene simbola koji mogu izazvati tenzije među navijačima. On ističe da bi takva praksa doprinijela očuvanju pozitivne atmosfere i integriteta sporta.

Ovaj prijedlog izazvao je različite reakcije u regionu, gdje su tumačenja istorijskih simbola često osjetljiva tema. Dok jedni podržavaju strože regulacije, drugi smatraju da je riječ o kontroverznoj inicijativi koja otvara prostor za raspravu, prenosi "Glas".

Iz FIFA se za sada nisu zvanično oglasili povodom ovog zahtjeva.

Političari se pridružuju

Kako bi dodatno pojačao svoju inicijativu, Vranjković se obratio političkim i društvenim organizacijama Hrvata u BiH i iseljeništvu da je podrže. Hrvatska republikanska stranka javno je podržala ovu inicijativu.

Na društvenim mrežama, uz zajedničku sliku Vranjkovića i Slavena Raguža, predsjednika HRS, poručeno je da prikazivanje te zastave predstavlja prikazivanje ratnih i političkih simbola.

"Ovaj simbol nije službeni državni simbol Bosne i Hercegovine. Njegova upotreba u međunarodnom fudbalskom kontekstu široko se doživljava kao predstavljanje samo jedne etničke grupe, čime se stvara isključujuće i potencijalno diskriminatorno okruženje", navodi se.

Hrvatska seljačka stranka (HSS) koju predvodi Mario Karamatić, prije sedam dana je objavila da je podnijela prijavu FIFA, kao i zahtjev za disciplinskim postupkom i sankcionisanjem Fudbalskog saveza BiH.

"Zbog najava pojedinih kandidata za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine kako će za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine navijati sa zastavom sa ljiljanima, i imajući u vidu činjenicu kako je pod tom zastavom Armija RBiH počinila užasne zločine nad hrvatskim civilnim stanovništvom, HSS je uputio službenu pritužbu FIFA, kao i zahtjev za disciplinskim postupkom i sankcionisanjem Fudbalskog saveza BiH zbog prošlih incidenata, te prevencijom budućih", navodi HSS.