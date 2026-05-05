Nermin Ćulum pušten na slobodu

Nermin Ćulum, osumnjičeni u predmetu "Armin Ćulum i drugi", pušten je na slobodu.

Ova informacija potvrđena je iz Suda Bosne i Hercegovine za "Radiosarajevo.ba".

"Sud BiH je dana 30. aprila 2026. godine, nakon održanog ročišta po prijedlogu Tužilaštva BiH donio rješenje kojim je osumnjičenom Nerminu Ćulumu ukinut pritvor određen ranijim rješenjem ovog Suda", naveli su iz ove pravosudne institucije.

Nerminu Ćulumu su istovremeno određene mjere zabrane i to: zabrana napuštanja boravišta iz člana 126. stav 1. ZKPBiH, a u cilju izvršenja koje mjere je osumnjičenom Nerminu Ćulumu zabranjeno napuštanje mjesta boravišta na adresi na kojoj boravi, zabrana putovanja iz člana 126. stav 2. ZKPBiH i zabrana sastajanja sa određenim osobama iz člana 126a. stav 1. tačka c) ZKPBiH.

"Shodno navedenom osumnjičeni je pušten iz pritvora dana 30. aprila 2026. godine", dodali su iz Suda BiH.

Podsjetimo, Armin Ćulum je uhapšen u oktobru prošle godine u sklopu akcije Geko, zajedno s Alenom Leonom Ćulumom, Justinom Dargelom, Danilom Željkom Katanićem i Endrinijem Tankošićem. Akcija je bila usmjerena na razotkrivanje organiziranog kriminala, a Ćulum se sumnjiči za vođenje međunarodne kriminalne grupe.

Prema informacijama Federalne uprave policije, sumnja se da je ova grupa bila uključena u organizaciju međunarodne mreže ilegalne prostitucije, u kojoj su angažovane brojne djevojke, uključujući i maloljetnice, koje su pružale seksualne usluge u Bosni i Hercegovini, ali i u zemljama Zapadne Evrope. U istrazi su, osim domaćih, učestvovali i istražni organi iz Njemačke, Švajcarske i Hrvatske, čime je osigurana široka međunarodna saradnja i prikupljeni ključni dokazi.

Armin Ćulum i njegov brat Nermin već su poznati javnosti kao članovi motorističke grupe Junajted Tribuns, koja je u Bosni i Hercegovini označena kao prijetnja po nacionalnu bezbjednost, dok je u Njemačkoj klasifikovana kao mafijaška organizacija, među tri najopasnije na evropskom tlu.