Bankarka ”ćopala” štedne knjižice klijenata, osuđena na godinu zatvora

Autor:Ognjen Matavulj
Snježana K. iz Gacka osuđena je u Okružnom sudu u Trebinju na godinu zatvora jer je kao blagajnica ”Adiko banke” u Gacku sa štednih knjižica klijenata prisvojila više od 70.000 maraka.
Presuda je izrečena nakon što je Snježana K. sa tužilaštvom sklopila sporazum o priznanju krivice. Oglašena je krivom da je počinila krivična djela zloupotreba službenog položaja.
Prema optužnici Snježana K. je klijente potkradala od oktobra 2012. do decembra 2019. godine radeći kao blagajnica u poslovnici ”Adiko banke” u Gacku.
”Suprotno zakonu i procedurama optužena je bez ovlaštenja klijenata vršila, obrađivala i knjižila isplate, koje nije evidentirala u štednim knjižicama, čime je prisvojila sredstva koja su klijenti deponovali i povjerili na čuvanje banci u domaćoj i stranoj valuti. Time je nezakonito prisvojila novac u iznosu od 29.498 KM i 22.400 evra, koje je banka isplatila klijentima”, navodi se u optužnici.
Presudom od Snježane K. je oduzeta imovinska korist koju je pribavila krivičnim djelom i koju je dužna da uplati u budžet u roku od tri mjeseca od pravosnažnosti presude.
