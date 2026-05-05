Bankarka ”ćopala” štedne knjižice klijenata, osuđena na godinu zatvora

Autor:

Ognjen Matavulj
05.05.2026 14:19

Новац
Snježana K. iz Gacka osuđena je u Okružnom sudu u Trebinju na godinu zatvora jer je kao blagajnica ”Adiko banke” u Gacku sa štednih knjižica klijenata prisvojila više od 70.000 maraka.

Presuda je izrečena nakon što je Snježana K. sa tužilaštvom sklopila sporazum o priznanju krivice. Oglašena je krivom da je počinila krivična djela zloupotreba službenog položaja.

Sedam godina potkradala klijente

Prema optužnici Snježana K. je klijente potkradala od oktobra 2012. do decembra 2019. godine radeći kao blagajnica u poslovnici ”Adiko banke” u Gacku.

”Suprotno zakonu i procedurama optužena je bez ovlaštenja klijenata vršila, obrađivala i knjižila isplate, koje nije evidentirala u štednim knjižicama, čime je prisvojila sredstva koja su klijenti deponovali i povjerili na čuvanje banci u domaćoj i stranoj valuti. Time je nezakonito prisvojila novac u iznosu od 29.498 KM i 22.400 evra, koje je banka isplatila klijentima”, navodi se u optužnici.

Novac mora vratiti u budžet

Presudom od Snježane K. je oduzeta imovinska korist koju je pribavila krivičnim djelom i koju je dužna da uplati u budžet u roku od tri mjeseca od pravosnažnosti presude.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

