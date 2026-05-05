Poznat identitet mladića koji je poginuo u stravičnoj nesreći na autoputu ”9. januar”

Autor:Ognjen Matavulj
U stravičnoj saobraćajnoj nereći, koja se dogodila na autoputu ”9. januar” poginuo je Goran Traljić (27) iz Prnjavora, saznaje ATV.
Tragedija se dogodila sinoć oko 20.55 časova u Potočanima kod Prnjavora.
Prvi rezultati istrage ukazuju da se Traljić kretao lokalnim putem, kada je sa automobilom ”pežo 508” sletio s nadvožnjaka na autoput ”9. januar”.
”Tačne okolnosti i uzrok nesreće se utvrđuju. Prvi rezultati istrage ukazuju da se najvjerovatnije radilo o prebrzoj vožnji. Vozilo je probilo zaštitnu ogradu na nadvožnjaku i palo na autoput”, kaže izvor ATV-a.
Po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske biće urađena obdukcija tijela kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Naloženo je i izuzimanje uzorka krvi, radi daljeg vještačenja.
